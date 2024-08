Brankár Petráš prestúpil z DAC do maďarského Győru: Som rád

Dunajská Streda 8. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Samuel Petráš si prvýkrát v kariére zahrá v zahraničnej ligovej súťaži. Od novej sezóny bude obliekať dres maďarského ETO Győr.



Dvadsaťpäťročný Petráš je odchovanec Žiliny. Uplynulé dve sezóny strávil v Dunajskej Strede, za ktorú odchytal 29 zápasov. S nováčikom najvyššej maďarskej súťaže sa dohodol na dvojročnom kontrakte. "Teším sa, že som sa stal súčasťou ETO rodiny. Prišiel som do klubu s veľkou tradíciou, ktorý jednoznačne patrí do prvej ligy. Som rád, že si môžem zahrať v silnejšej súťaži, kde môžem získať cenné skúsenosti," uviedol Petráš pre klubový web Győru.



Z jeho príchodu bol nadšený aj športový riaditeľ ETO Steven Vanharen: "Veľmi sa tešíme, že sme získali takého kvalitného brankára, akým je Samuel. K výkone mužstva môže dať chýbajúce plus a som presvedčený, že v ďalších zápasoch budeme úspešnejší." Győr začal prebiehajúci ročník dvoma prehrami, najskôr podľahol Nyíregyháze 1:2 a potom ho na domácej pôde zdolal Debrecín 3:0.