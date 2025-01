Čerepkai prvou zimnou posilou Košíc: Je to pre mňa dobrý krok

Košice 9. januára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Roman Čerepkai sa stal prvou zimnou posilou FC Košice. S účastníkom Niké ligy podpísal kontrakt do roku 2027.



Čerepkai naposledy obliekal dres českých Teplíc, kam prišiel v roku 2022 zo svojho materského Slovana Bratislava. Skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou má zo Zlatých Moraviec, kde dvakrát pôsobil na polročnom hosťovaní. Za ViOn odohral v Niké lige 29 zápasov, v ktorých strelil päť gólov. "Páči sa mi tunajší projekt a spôsob, akým funguje. Rovnako aj ambície klubu, ktoré sympaticky rastú. Aj preto si myslím, že prestup do Košíc je pre mňa dobrý krok. Futbal v tomto meste má bohatú históriu, aj zápasy FC Košice navštevuje veľa fanúšikov," uviedol Čerepkai pre oficiálny klubový web.



Dvadsaťdvaročný reprezentant do 21 rokov dúfa aj vo svoju účasť na domácich ME v tejto vekovej kategórii, ktoré sú na programe od 11. júna. "Pochopiteľne, že mojou motiváciou je pravidelne hrávať a podávať kvalitné výkony aj smerom k blížiacemu sa európskemu šampionátu hráčov do 21 rokov. Najviac však chcem pomôcť Košiciam naplniť ich ciele," dodal Čerepkai. "Veľmi sa teším, že k nám Roman prestúpil. Je to reprezentant Slovenska do 21 rokov a je to chlapec, ktorý má veľký talent. A som rád, že ho bude ďalej rozvíjať v Košiciach. Je to perspektívny futbalista aj smerom do budúcnosti a verím, že sa mu bude v našom drese dariť," povedal nový športový riaditeľ Košíc Marek Sapara.