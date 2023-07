Chobot prestúpil zo Slovana do Ružomberka

Ružomberok 20. júla (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok podpísal dvojročný kontrakt so stredopoliarom Mariánom Chobotom, ktorý prišiel zo Slovana Bratislava.



Chobot začal s futbalom v Urminciach, potom prešiel do Nitry, kde sa dostal až do A-mužstva. Pod Zoborom odohral 69 zápasov v najvyššej súťaži, ďalších šesť pridal za ViOn Zlaté Moravce, počas hosťovania zo Slovana Bratislava. Na nejaký čas hráčovu kariéru prerušil roztrhnutý predný krížny väz v kolene. V uplynulej sezóne nastupoval za "béčko" Slovana v II. lige. "Som veľmi šťastný, že sa už všetko dotiahlo a môžem sa venovať novej výzve. Zase mám šancu hrať prvú ligu. To je najdôležitejšie," uviedol dvadsaťtriročný futbalista.