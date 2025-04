Dunajská Streda vyhrala v zápase nad FC Košice 3:2.

Niké liga - 6. kolo nadstavbovej časti



skupina o titul:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice 3:2 (3:0)



Góly: 1. Dukanovič, 25. a 35.Trusa – 54. Niarchos, 90.+3 Jones. Rozhodovali: Očenáš – Vorel, Kuba, ŽK: Kacharaba, Brunetti -Niarchos, 4930 divákov



DAC: Filipe - Kapanadze, Kacharaba, Brunetti, Andzouana (87. Mendez) - Blaško (65. Tuboly), Bajo, Herc–Trusa (87. Barišić), Djukanović (76. Sylla), Ramadan (76. Redzic)



Košice: Kira - Magda, Krivák (33. Takáč), Jakubko - Fabiš, Jakúbek, Gallovič, Benissan (46. Jones) - Faško (76. Sovič) - Niarchos (80. Kenzhebek), Čerepkai (46. Bokroš)



Hlasy po zápase:



Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Výborný zápas, možno na oko dva rozdielne polčasy. Do zápasu sme vstúpili výborne, strelený gól nám dodal krídla. Hrali sme jeden z najlepších polčasov v jarnej časti. Pripravovali sme sa na to, že Košice zmenia rozostavenie. V prvom polčase vedenie mohlo byť vyššie. Košice sú známe, že sa nikdy nevzdávajú a ukázali svoju kvalitu. Mali nejaké šance, na konci sme už neboli dôslední. Zápas nakoniec vyzeral dramatický, ale z celkového pohľadu je víťazstvo zaslúžené. Aj keď, samozrejme, máme priestor na zlepšenie.“



Roman Skuhravý, tréner Košíc: „Zaslúžená výhra domácich. Dnes nám chýbal výkon, nepodarilo sa mi nastaviť mužstvo na zápas. Pohybovo, agresivitou a mentalitou boli domáci od prvej minúty lepší. My sme vstúpili do zápasu až v 46. minúte. Na druhú stranu musím povedať, že odkedy som v Košiciach, prvýkrát sme podali chaotický výkon. Domáci naše chyby umne využili. Druhý polčas sme skorigovali výsledok, ale s hrou nemôžem byť spokojný. Zaslúžená výhra Dunajskej Stredy a my sa chystáme na ďalší zápas proti Žiline.“

Dunajská Streda 20. apríla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vyhrali v zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad FC Košice 3:2. Sériu bez prehry v najvyššej súťaži natiahli na 10 zápasov a patrí im štvrtá priečka. Košice zaostávajú na piatej pozícii za DAC o šesť bodov a majú zápas k dobru.Dunajská Streda zdolala Košice v sezóne premiérovo. DAC išiel do vedenia expresne rýchlo, keď sa v 40. sekunde presadil Dukanovič. Ešte do prestávky pridal dva ďalšie zásahy Trusa. Košičania zásluhou Niarchosa po zmene strán znížili na 1:3 a potom Jones nepremenil penaltu. Ten dal druhý gól svojho tímu až v nadstavení a na vyrovnanie už hosťom čas nezostal.