Slovan musí zaplatiť pokutu 14-tisíc eur

Bratislava 25. apríla (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava musí zaplatiť pokutu v celkovej výške 14-tisíc eur za hrubé nešportové správanie svojich fanúšikov v zápasoch nadstavbovej časti Niké ligy proti DAC Dunajská Streda a Spartaku Trnava. Rozhodla o tom Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ), ktorá nižšími pokutami vo výške po 4000 eur potrestala po inkriminovaných stretnutiach aj Dunajskú Stredu a Trnavu.



Slovan pyká sumou 12-tisíc eur za opakované vulgárne pokriky jeho priaznivcov na adresu súpera, prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti, vnesenie a použitie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia, zapálenie vlajky súpera, použitie transparentu provokatívneho charakteru i nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 5. kola nadstavby proti Dunajskej Strede, ďalších 2000 eur dostal za opakované vulgárne pokriky fanúšikov v dueli 6. kola nadstavby na ihrisku Trnavy.



Za prehrešky v súboji s DAC disciplinárka zároveň určila ŠK Slovan ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze prerokovať podstatu disciplinárneho previnenia so združením fanklubu s povinnosťou zaslať vyjadrenie o jeho splnení v lehote do 30 dní. Disciplinárna komisia SFZ k udalostiam v zápase Slovan - DAC vo svojom komuniké uviedla: „DK SFZ vyhodnotila všetky incidenty popísané v Správe delegáta ako veľmi závažné, na základe čoho boli na zasadnutie predvolaní zástupcovia klubu a to p. Ivan Kmotrík ml. a hlavný usporiadateľ daného stretnutia p. Marián Nemec. Zaoberala sa predovšetkým tzv. choreom v podobe provokatívneho a urážlivého transparentu fanúšikov ŠK Slovan Bratislava, vulgárnymi prejavmi šovinistického charakteru, ďalej pálením symbolov hosťujúceho klubu a v neposlednom rade použitím pyrotechniky s rozsiahlym prerušením stretnutia. Disciplinárna komisia vyhodnotila v podstate všetky formy prejavov fanúšikov domáceho klubu ako absolútne neprijateľné a nemajúce nič spoločné s klubovou rivalitou, ktorou sa kluby vzájomne obhajujú. Takéto prejavy dôrazne odsudzuje. V rovnakom kontexte sa vyjadrili aj zástupcovia klubu ŠK Slovan Bratislava, čo DK SFZ zobrala na vedomie. Zástupcovia klubu boli zároveň informovaní, že priestupky tohto alebo obdobného charakteru budú trestané už len prísnejšie a (nielen) finančne citeľnejšie. Rovnako aj v prípade priaznivcov DAC-u Disciplinárna komisia vyhodnotila niektoré ich prejavy, najmä transparenty ako provokatívne. Ako rozporné s Disciplinárnym poriadkom SFZ bolo vyhodnotené nielen tzv. choreo vo farbách maďarskej vlajky, ale aj ďalší transparent nesúci v sebe historicko-politický odkaz. DK SFZ pritom deklaruje, že vždy rešpektovala a rešpektuje právo priaznivcov DAC-u na prejavy odkazujúce na ich národnú, resp. národnostnú identitu. Tieto prejavy sú však podľa názoru Disciplinárnej komisie v niektorých konkrétnych prípadoch použité spôsobom, ktorý síce nie je urážlivý, ale z hľadiska konkrétnej situácie, charakteru stretnutia a ich vedomého načasovania (gól súpera, sporný verdikt rozhodcu a pod.) javí znaky provokácie, ktorá žiaľ vyvoláva často odozvu v podobe hanobiacich prejavov, čo však samozrejme nie je ich žiadnym ospravedlnením. DK SFZ sa bude naďalej snažiť prostredníctvom svojej rozhodovacej činnosti dosiahnuť aby prostredie na futbalových štadiónoch bolo založené na vzájomnom rešpekte, kde nenávisť a akákoľvek diskriminácia nebude mať žiadne ospravedlnenie.“