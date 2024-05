VIDEO: Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 2:1

Niké liga – 8. kolo nadstavbovej časti skupiny o udržanie sa:



MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice 2:1 (1:1)



Góly: 24. Hanes, 90.+1 Polievka – 2. Medved. Rozhodovali: Dzivjak – Štrbo, Roszbeck, ŽK: Figueiredo (Košice), 1497 divákov



Banská Bystrica: Hruška – Klimpl, Hlinka, Willwéber (71. Mensah) – Richtárech (72. B. Ľupták) – Pišoja, Považanec (77. Migaľa), Marquinho – Veselovský (60. Polievka), Rymarenko, Hanes (72. Slebodník)



Košice: Figueiredo – Kružliak, Gorosito, Innocenti – Fabiš, Gallovič, Qose (69. Greššák), Davis – Medved (46. Obounet) , Faško, Moha (79. Jones)



Mário Auxt, tréner B. Bystrice: "Som spokojný s výsledkom, pretože sme v podstate už od prvej minúty prehrávali. Chlapci na to dobre zareagovali. Boli sme jednoznačne lepším mužstvom, silnejší na lopte. Teší ma hlavne, že sme boli trpezliví do poslednej minúty a zápas sme zlomili na našu stranu. Teší ma aj to, že Robo Polievka mohol nastúpiť na posledných tridsať minút a že je už stopercentne fit. Ukázal kvalitu. Mal jeden moment, keď neskóroval, potom prihral Hlinkovi do šance, tam tiež ukázal svoju kvalitu, rovnako ako pri víťaznom góle. Teší ma, že tento zápas nám vyšiel za tri body. Chceme sa posúvať každým jedným duelom, som rád za výkon, ktorý dnes hráči na ihrisku predviedli."





Ján Kozák ml., tréner Košíc: "Mali sme výborný úvod, strelili sme hneď gól, no potom sme boli trochu pasívni, no myslím si, že Bystrica si vypracovala iba jednu šancu a aj ju premenila. Polčas teda skončil nerozhodne, v tom druhom sme boli podľa mňa lepším mužstvom, ale nedávame góly. Zažili sme opačný model, že pokým sme dali predtým my v nadstavenom čase góly, tak teraz sme pre zmenu inkasovali. Taký je futbal, musíme to prijať. Ja sa však nebojím, ak budeme takto hrať posledné zápasy, tak Košice zachránime v lige. Máme totiž kvalitu, ukázali sme dnes všetko čo k futbalu patrí, len sa musíme viac v šanciach presadzovať. Pri góle Polievku sme to mali prerušiť ešte na polke ihriska aj za cenu žltej karty. Robo Polievka ten záver už potom vyriešil výborne. Mrzí ma, že musel odísť pre zdravotné problémy po polčase na našej strane Medved, je to líder mužstva, chýbal nám v druhom polčase."

Banská Bystrica 3. mája (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica vyhrali v piatkovom zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad FC Košice 2:1. V nadstavenom čase o tom rozhodol uzdravený Róbert Polievka. Banská Bystrica si upevnila siedmu priečku, Košice sú predposledné.Polievka sa vrátil na trávnik po piatich kolách pauzy. Za tím spod Urpína nemohli pre zdravotné problémy nastúpiť Depetris a Záhumenský. Východniari prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich a navyše sa im zranil Medved, keď pre bolesti chrbtice musel cez prestávku striedať. Hostia išli do vedenia už po necelých 90 sekundách, keď sa na vzdialenejšej žrdi presadil šmýkačkou rýchly Medved. Domáci odpovedali v 24. minúte, chybu hostí využil hlavou z hranice päťky Hanes. Napokon duel rozhodol striedajúci Polievka, ktorý nastúpil po hodine hry a v nadstavenom čase úspešne doviedol do konca svoj prienik stredom ihriska.