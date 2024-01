Dunajská Streda angažovala chorvátskeho krídelníka Dolčeka zo Splitu

Dunajská Streda 22. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda oznámil meno prvej zimnej posily. Účastník Niké ligy angažoval 23-ročného chorvátskeho krídelníka Ivana Dolčeka z Hajduku Split. Podľa portálu transfermarkt.com zaplatil slovenský vicemajster za bývalého mládežníckeho reprezentanta 325-tisíc eur.



Dolček podpíše zmluvu do konca júna 2027 ihneď po úspešnom absolvovaní lekárskych testov. "Ako sme avizovali, jednou z priorít tohto prestupového okna je priviesť kvalitných hráčov do krídelných pozícií. Ivan patrí medzi hráčov, ktorých sledujeme už dlhšiu dobu, prináša so sebou množstvo skúseností. Sme radi, že náš káder posilnil krídelník s takouto typológiou, ktorý je rýchly a má dobré fyzické parametre. Prajeme mu veľa šťastia v žlto-modrom," citoval klubový web DAC-u výkonného riaditeľa Jana Van Daeleho.



Dolček odohral v najvyššej chorvátskej súťaži dovedna 98 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov. Okrem domácej súťaže si vyskúšal aj pôsobenie v portugalskej lige. Počas hosťovania v sezóne 2021/22 odohral deväť stretnutí za Familicao.