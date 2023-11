Futbalisti FC Košice prehrali s FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3

Niké liga - 13. kolo:



FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:2)



Góly: 17. a 85. Andzouana, 5. Goure. Bez kariet, rozhodovali: Kružliak - Pozor, Jekkel.



Košice: Putnocký - Fabiš, Šindelář, Golikov, Jonec, Mizerák - Gallovič, Faško (88. Sovič), Qose (71. Vasiľ), Liener (59. Sagna) - Medved



DAC: Popovič - Gruszkowski, Csinger, Brunetti, Andzouana - Čermák, Dimun (66. Káčer), Romero (67. Vitális) - Trusa (75. Mendez), Goure (89. Veselovský), Herc (89. Barišič)



Hlasy po zápase /zdroj: Nova Sport 1/:

Košice 3. novembra (TASR) - Futbalisti FC Košice pod taktovkou nového trénera Jána Kozáka mladšieho prehrali v piatkovom domácom stretnutí 13. kola Niké ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3. Sériu ligových prehier natiahli na osem a v tabuľke im naďalej patrí 10. priečka. DAC vyhral druhýkrát za sebou a figuruje na 5. mieste.Hostia mali v Košiciach raketový vstup do zápasu. V 5. minúte skóroval hlavou Goure, pre ktorého to bol druhý ligový gól v sezóne. V 17. minúte si kapitán DAC Andzouana nabehol do šestnástky a zvýšil náskok po krížnom centri z pravej strany. Domáci po prestávke dopravili loptu do siete, ale gól striedajúceho Sagnu neplatil pre ofsajd. V 85. minúte najlepší hráč zápasu Andzouana nachytal nepozorného Putnockého a spečatil hladký triumf hostí.