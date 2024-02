Niké liga: Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Skalica 2:1

NL - 21. kolo:



FC Košice - MFK Skalica 2:1 (2:1)



Góly: 12. a 23. Medved (druhý z 11 m) - 28. Morong. Rozhodovali: Marhefka - Poláček, Vorel, ŽK: Innocenti, Figueiredo - Krčík, Mášik



Košice: Figueiredo - Fabiš, Šindelář, Kružliak, Innocenti, Davis (90.+1 Hočko) - Faško, Greššák (85. Qose), Gallovič - Obounet (68. Petrák), Medved



Skalica: Luksch - Krčík, Hrádecký, Podhorin, Černek - Nagy, Hollý (71. Mášik) - Morong (71. Baumgartner), Smékal (82. Sobczyk), Gaži (63. Matejov) - Haša (81. Vlasko)



Košice 23. februára (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 21. kola Niké ligy nad MFK Skalica 2:1 dvoma zásahmi Žana Medveda. Bolo to pre nich prvé víťazstvo v jarnej časti a štvrté v sezóne. Upevnili si ním priebežnú 10. priečku, na ktorej majú 16 bodov - o šesť menej ako Skalica.Košičania, ktorých primárnym cieľom v jarnej časti je záchrana, majú na predposledné Michalovce 10-bodový náskok a na posledné Zlaté Moravce-Vráble 12-bodový. Oba tímy ešte čakali sobotňajšie zápasy 21. kola.Košičania mali lepší vstup do zápasu a gólom ho potvrdili v 12. minúte, keď Medved zužitkoval prihrávku Faška a strelou k žrdi otvoril skóre. V 20. minúte fauloval brankár hostí Luksch a rozhodca po konzultácii s VAR nariadil penaltu. Medved ju bez problémov premenil, no Skaličania znížili už o päť minút, keď Hašovu prihrávku v šestnástke zužitkoval Morong - 2:1.Domácim sa v druhom polčase darilo kontrolovať tesný náskok. Viackrát sa dostali aj k zakončeniu, no chýbala im presnosť. Skaličania hrali častejšie s loptou, ale v ich hre chýbal moment prekvapenia.