VIDEO: Trnava zdolala Komárno 3:2

dohrávka 3. kola Niké ligy:



FC Spartak Trnava - KFC Komárno 3:2 (1:2)



Góly: 4. Procházka, 81. Ofori, 84. Ďuriš - 20. Sylvestr, 36. Bayemi. Rozhodovali: Gemzický – Vorel, Roszbeck, ŽK: Procházka, Šulek - Ganbold, Sylvestr, Diviš, 3045 divákov



Spartak: Frelih – Holík (69. Pich), Ujlaky, Sabo, Nikolaou (46. Mikovič) – Kratochvíl (46. Azango), Zeljkovič, Procházka – Ofori (88. Šulek), M. Ďuriš, E. Daniel (90.+2 Karhan)



KFC Komárno: Trefil – Diviš (87. G. Tóth), Špiriak, Rudzan, Šmehyl – Žák, Ožvolda (68. Špyrka), Tamás (68. Sliacky) – Ganbold (87. Špalek), Sylvestr, Bayemi (75. T. Németh)



hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Po emotívnom víťazstve v Trenčíne sme sa dva alebo tri dni chystali tak, aby sme to zvládli v hlavách. Nechceli sme pozerať na tabuľku, že prišiel posledný tím ligy. Chceli sme hrať aktívne, čo sa nám podarilo. Mali sme výborný vstup do zápasu, pekná akcia zakončená gólom a potom nič. Komárno nás zaslúžene potrestalo a potom prišiel kuriózny gól. Treba povedať, že Komárno bolo lepšie a po polčase zaslúžene vyhrávalo. Po prestávke sme to boli opäť my, chalani zahrali výborne v ofenzíve, vytvárali si šancu za šancou. Trochu nám škrípe koncovka, síce sme dali tri góly, ale nepremieňame šance, čo sa nám stalo aj v Trenčíne. Nakoniec to stačilo na dôležité a emotívne víťazstvo. Všetci sme šťastní, zápas bol ako na hojdačke, mohli sme aj prehrať, no za druhý polčas sme si výhru zaslúžili."



Mikuláš Radványi, tréner Komárna: "Po takomto zápase sa mi ťažko hovorí, domácich sme mali na lopate. Po polčase sme viedli 2:1, po prestávke mal Kubo Sylvestr čistú šancu, ak by ju dal, tak by sme zrejme vyhrali. Odohrali sme výborný prvý polčas, dostali sme rýchly gól po našej chybe, ale potom sme prebrali iniciatívu a dali dva góly. Chlapcov som nabádal, aby boli aktívni, vedeli sme, že Trnavčania na nás po prestávke vybehnú a vytvoria tlak. Mali sme dať gól a rozhodnúť to. Trpíme na to, v každom zápase si vypracujeme veľa šancí, no nie sme dôrazní. Naopak, dostávame góly po školáckych chybách. Máme dva dni na regeneráciu, potom nás čaká Dunajská Streda. Vidíme, že vieme hrať s každým, verím, že to konečne zlomíme aj výsledkovo."



Trnava 30. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zdolali v stredajšej dohrávke 3. kola Niké ligy nováčika KFC Komárno 3:2.otočili duel, v ktorom ešte desať minút pred koncom prehrávali 1:2. V 81. minúte vyrovnal Kelvin Ofori a víťazný gól domácich dal v 84. minúte Michal Ďuriš, ktorý po štandardnej situácii úspešne uzavrel zadnú žrď.Duel sa v pôvodnom augustovom termíne nehral pre povinnosti Trnavčanov v Európskej konferenčnej lige. Spartak dokázal otočiť zápas podobne ako v nedeľu v Trenčíne. V tabuľke sa s 21 bodmi posunul na tretie miesto pred Dunajskú Stredu, na ktorú má trojbodový náskok, za druhým Slovanom zaostáva o sedem bodov. Komárno je na poslednej 12. priečke o skóre za jedenástou Skalicou.