< sekcia Šport
Fiala odchádza z Trenčína na hosťovanie do 1. FC Slovácko
Fiala prišiel pod Čákov hrad z Nitry a v sezóne 2024/2025 si v bielo-červenom drese pripísal svoje prvé štarty za A-tím.
Autor TASR
Trenčín 10. februára (TASR) - Slovenský futbalista Adrián Fiala odchádza z AS Trenčín na hosťovanie do klubu najvyššej českej súťaže 1. FC Slovácko, v ktorom bude pôsobiť do konca tejto sezóny. Po vypršaní hosťovania si Slovácko bude môcť na 20-ročného hráča uplatniť opciu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Trenčína.
Fiala prišiel pod Čákov hrad z Nitry a v sezóne 2024/2025 si v bielo-červenom drese pripísal svoje prvé štarty za A-tím. V ligovej súťaži odohral stredopoliar 32 stretnutí, v ktorých zaznamenal jeden gól a tri asistencie. Okrem pôsobenia v prvom tíme sa výrazne presadil aj v mládežníckych kategóriách. Predstavil sa v zápasoch mládežníckej Ligy majstrov do 19 rokov, v ktorých strelil dva góly.
Fiala prišiel pod Čákov hrad z Nitry a v sezóne 2024/2025 si v bielo-červenom drese pripísal svoje prvé štarty za A-tím. V ligovej súťaži odohral stredopoliar 32 stretnutí, v ktorých zaznamenal jeden gól a tri asistencie. Okrem pôsobenia v prvom tíme sa výrazne presadil aj v mládežníckych kategóriách. Predstavil sa v zápasoch mládežníckej Ligy majstrov do 19 rokov, v ktorých strelil dva góly.