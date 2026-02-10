Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fiala odchádza z Trenčína na hosťovanie do 1. FC Slovácko

Na snímke sprava Adrián Fiala z Trenčína a Kenan Bajrić z Bratislavy počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava v sobotu 27. septembra 2025 v Trenčíne. Foto: TASR - Martin Medňanský

Fiala prišiel pod Čákov hrad z Nitry a v sezóne 2024/2025 si v bielo-červenom drese pripísal svoje prvé štarty za A-tím.

Trenčín 10. februára (TASR) - Slovenský futbalista Adrián Fiala odchádza z AS Trenčín na hosťovanie do klubu najvyššej českej súťaže 1. FC Slovácko, v ktorom bude pôsobiť do konca tejto sezóny. Po vypršaní hosťovania si Slovácko bude môcť na 20-ročného hráča uplatniť opciu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Trenčína.

Fiala prišiel pod Čákov hrad z Nitry a v sezóne 2024/2025 si v bielo-červenom drese pripísal svoje prvé štarty za A-tím. V ligovej súťaži odohral stredopoliar 32 stretnutí, v ktorých zaznamenal jeden gól a tri asistencie. Okrem pôsobenia v prvom tíme sa výrazne presadil aj v mládežníckych kategóriách. Predstavil sa v zápasoch mládežníckej Ligy majstrov do 19 rokov, v ktorých strelil dva góly.
