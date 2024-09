Frühwald si vyslúžil prestup do Bohemians Praha

Ružomberok 5. septembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Tomáš Frühwald si vyskúša prvý zahraničný angažmán. Člen reprezentačnej dvadsaťjednotky si vyslúžil výbornými výkonmi v drese MFK Ružomberok prestup do klubu Bohemians Praha 1905, ktorý pôsobí v najvyššej českej súťaži.



Frühwald sa v uplynulom ročníku ujal postu tímovej jednotky po odchode Ivana Krajčírika. Odchytal 17 ligových duelov, v ktorých šesťkrát udržal čisté konto. Liptákom výrazne pomohol k zisku trofeje v Slovnaft Cupe, keď v štyroch z piatich stretnutí neinkasoval. Rastúcou výkonnosťou sa prezentoval aj počas leta v pohárovej Európe, v ktorej Ružomberčania siahali na historickú účasť v hlavnej fáze Európskej konferenčnej ligy. Výrazný podiel mal na vyradení Tobolu Kostanaj a favorizovaného Hajduku Split. "Tomášovi ďakujeme za všetko, čo spravil pre klub spod Čebraťa a prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére, ako aj v osobnom živote," uviedol klub prostredníctvom oficiálneho webu



Frühwald je zároveň jednotkou SR21, ktorá sa pripravuje na budúcoročný domáci európsky šampionát. "Do Bohemky prichádza brankár, ktorý sa môže stať oporou na niekoľko rokov. O toto riešenie sme veľmi stáli a nebudem tajiť, že nebolo jednoduché ho získať. Pre Bohemians je to najdrahší prestup do klubu v novodobej histórii. Ja verím, že ide o dobrú investíciu, ktorá sa nám niekoľkonásobne vráti," povedal pre web pražského tímu predseda predstavenstva klubu Dariusz Jakubowicz.