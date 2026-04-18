Hrdinami Slovana boli Weiss a Bajrič: Zákrok v hodnote gólu
Belasí“ vyhrali 1:0 po kvalitnom sóle 37-ročného stredopoliara, ktoré v závere takmer vymazal Marko Roginič nožničkami.
Autor TASR
Žilina 18. apríla (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava mal v sobotu v Žiline dvoch hrdinov. Vladimír Weiss mladší rozhodol o zisku troch bodov, Kenan Bajrič ich chvíľu na to zachránil. „Belasí“ vyhrali 1:0 po kvalitnom sóle 37-ročného stredopoliara, ktoré v závere takmer vymazal Marko Roginič nožničkami. Tie odrazil z bránkovej čiary na roh obranca Kenan Bajrič.
Weiss nastúpil v 64. minúte namiesto zraneného Nina Marcelliho, ktorý bol dovtedy najnebezpečnejší hráč hostí. „On je v niektorých veciach nevyspytateľný. Má obrovské skúsenosti, veľkú lásku ku klubu a ako kapitán cíti silnú zodpovednosť voči mne, klubu aj hráčom. To je uňho veľmi výrazné,“ povedal po stretnutí tréner a stredopoliarov otec, Vladimír Weiss starší. Výhru si cenil aj vzhľadom na zloženie mužstva: „Som rád aj za hráčov. Celý zápas sme dobre bránili, boli sme zodpovední a nastúpili sme s mladšou zostavou. Mužstvo omladzujeme, je to proces a nedá sa to urobiť za týždeň alebo dva. Venovali sme sa tomu už v príprave.“
Weiss mladší chýbal tímu v minulom derby zápase proti Trnave (2:2) pre kartový trest za oslavu gólu v Dunajskej Strede. „Zaspomínal som si na pár sezón dozadu, keď som ešte bol v top forme. Dnes sa už snažím pomôcť vždy, keď ma otec potrebuje, alebo keď cítime, že ma potrebuje mužstvo. Nevedel som, že to nakoniec dopadne práve takto a že pomôžem takýmto gólom, ale sú to krásne momenty,“ zhodnotil stredopoliar. Pod Dubňom rozhodol o výhre po sóle z polovice ihriska, ktoré zakončil strelou do dolného rohu bránky. „Pri tom góle som vycítil priestor a išiel som doň. Potom som už bol taký rozbehnutý, že som si povedal 'buď alebo'. Myslím, že naľavo mi zbiehal Artur Gajdoš alebo Peter Pokorný a prvá myšlienka bola prihrať. Keď som ale videl, že obranca spravil krok na opačnú stranu, sadlo mi to tak, že som si povedal, že to skúsim,“ opísal situáciu strelec jediného gólu v šlágri 6. kola nadstavbovej časti.
Z troch bodov mohol byť ľahko jeden pri záverečnom tlaku Žiliny, ktorú čaká finále pohára a stále je aj v boji o titul. „Pri tej situácii som nejako predvídal, kam lopta pôjde. Chcel som len zabojovať, aby sme nedostali gól. Sledoval som, kde lopta spadne a snažil som sa ju odvrátiť. Našťastie to dobre dopadlo,“ opísal situáciu slovinský obranca Bajrič. V zápase mal kapitánsku pásku a svoj zákrok hlavou porovnal ku gólu: „Pre mňa má taký zákrok podobnú hodnotu ako gól pre útočníka. Nie je to niečo, čo sa podarí v každom zápase, ale keď to príde napríklad v 90. minúte, môže to byť pre výsledok veľmi dôležité.“
