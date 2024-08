Javorček odchádza na hosťovanie zo Žiliny do Kielu

Žilina 30. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Dominik Javorček odchádza na hosťovanie do bundesligového tímu Holstein Kiel. U nováčika Bundesligy bude pôsobiť 21-ročný obranca MŠK Žilina do konca aktuálneho ročníka bez následnej opcie na trvalý transfer.



"Záujem z Bundesligy vzbudí pozornosť asi každého hráča. Veľmi ma to potešilo, zároveň sme riešili s vedením, ako sa k tomu postaviť. Ťažko sa tomu odolávalo, tobôž keď je tu teraz v Žiline skvelá partia s najvyššími cieľmi. Jedna z top 5 líg sveta však bol môj sen odmalička," uviedol pre klubový web Javorček.



"So Žilinou sa ešte nelúčim, keďže ide o hosťovanie. Napriek tomu chcem povedať jedno veľké ďakujem celému MŠK za to, čo pre mňa urobili za 10 rokov strávených v Žiline. Je to môj druhý domov, mám tu priateľov na celý život a vždy sa tu rád vrátim," prezradil reprezentačný obranca do 21 rokov. Ten strávil v "A"-tíme žltozelených štyri roky, počas ktorých nastúpil do 79 majstrovských zápasov s bilanciou 6 gólov a 3 asistencie.