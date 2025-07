Jevoš podpísal s Ružomberkom prvý profesionálny kontrakt

Ružomberok 30. júla (TASR) - Vedenie účastníka futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok si poistilo služby stredopoliara Patrika Jevoša. Pre 17-ročného mládežníckeho reprezentanta Slovenska to je podpis prvého profesionálneho kontraktu v kariére.



„Veľmi si vážim túto ponuku. Ružomberský klub mi dáva veľkú príležitosť. Pre mňa je to tiež dobrá šanca, čo najskôr sa dostať do mužského futbalu,“ cituje Jevoša oficiálna klubová webstránka.



Ružomberok s ním podpísal zmluvu na dva roky s následnou ročnou opciou.