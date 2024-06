K ružomberským futbalistom sa pripojil stredopoliar Madleňák

Ružomberok 12. júna (TASR) - K futbalistom MFK Ružomberok, ktorá v pondelok odštartovali prípravu na novú sezónu, sa v stredu pripojil stredopoliar Matej Madleňák. Uplynulú sezónu strávil na dvoch polročných hosťovaniach – v Baníku Ostrava a v Dyname České Budějovice.



"Nebol to ľahký rok. Moje očakávania sa nenaplnili. Určite som chcel viac hrávať. Beriem to však ako novú skúsenosť. Futbalový život je taký, že nie vždy vám všetko vyjde. Návrat do Ružomberka vnímam pozitívne. Vlastne, ja som nikde neodišiel, len hosťoval. Teším sa na novú sezónu a zase by som chcel čo najviac hrávať," uviedol 25–ročný futbalista, ktorý v slovenskej najvyššej súťaži odohral 96 zápasov a strelil 9 gólov.