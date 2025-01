Kira, Krivák a Jones predĺžili zmluvy v FC Košice do leta 2027

Košice 23. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Matúš Kira, obranca Ján Krivák a americký krídelník Zyen Jones sa dohodli s FC Košice na pokračovnaí spolupráce do 30. júna 2027. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Ide o trojicu hráčov, ktorým už buď vypršal kontrakt alebo sa tak malo stať po prebiehajúcej sezóne 2024/2025. Športový riaditeľ Marek Sapara avizuje snahu o predĺženie spolupráce aj s ďalšími hráčmi, pričom pri nástupe do funkcie avizoval, že jednou z priorít bude aj kontrakt pre trénera Romana Skuhravého. "Nie je dôležité nových hráčov iba získavať, ale aj udržať si tých, ktorí sú v našich plánoch na dlhšie obdobie. Všetci traja urobili dobrú robotu a radi sme im ponúkli zotrvanie v našich farbách. Je pre mňa veľmi dôležité, že títo traja hráči zostávajú v FC Košice. Sú spätí s hráčskou kabínou a zároveň ich možno považovať aj za lídrov. Je to dobrá správa pre náš klub, že sme si ich zaviazali na ďalšie dve sezóny," uviedol Sapara.