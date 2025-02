Komárno trápi maródka, duel so Žilinou preložila ÚLK na 25. februára

Bratislava 14. februára (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaca organizácia slovenskej futbalovej Niké ligy odložila zápas 20. kola medzi KFC Komárno – MŠK Žilina. Nováčika súťaže trápi rozsiahla maródka a duel sa odohrá v náhradnom termíne v utorok 25. februára o 18.00 h.



Dôvodom sú chrípka a akútne respiračné ochorenia v tíme domácich. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne nariadil hráčom a realizačnému tímu Komárna prerušenie zápasov či tréningov. Odloženie zápasu odporučil aj manažér zdravotnej starostlivosti Slovenského futbalového zväzu doktor Pavel Malovič.



"Komárno nám ako riadiacej organizácii súťaže doručilo rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v ktorom sa píše, že Komárno má v najbližšom období zakázanú akúkoľvek kolektívnu športovú činnosť. To znamená, že nemôže nastúpiť cez víkend na zápas. Toto rozhodnutie rešpektujeme a sme nútení ich najbližší duel so Žilinou odložiť," povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák a dodal, že takýto postup je v súlade s Rozpisom súťaže riadenej ÚLK pre sezónu 2024/2025 a Súťažným poriadkom SFZ. Informoval o tom oficiálny web najvyššej slovenskej súťaže.