Kóša už začína s tréningom, chirurgický zákrok nebude potrebný

Trnava 24. januára (TASR) - Jedným z trojice futbalistov trnavského Spartaka, ktorí vynechali pobyt na Malte a pripravoval sa individuálne v domácich podmienkach, bol stopér Sebastian Kóša. Dôvodom bol plánovaný chirurgický zákrok, ktorý sa však neuskutočnil.



"Po sezóne som mal naplánovaný zákrok, ale operáciu sme odložili kvôli okolnostiam, ktoré nám ju neumožnili vykonať. Každopádne, v súčasnosti ten zákrok nie je nevyhnutný, nepotrebujem ísť urgentne pod nôž a pracujem na tom, aby som sa mohol bezpečne a čo najskôr vrátiť do plného tréningového procesu," citoval klubový web 20-ročného stopéra, ktorý sa napokon rozhodol pre iný spôsob liečby a chirurgický zákrok možno ani nebude potrebovať. "Bola to skôr taká prevencia do budúcnosti, všetky zápasy som odohral. Mal som trocha bolesti a momentálne je v takom štádiu, že mám za sebou záťažové tréningy, už aj tréning na ihrisku a je to zatiaľ bez problémov."



Kóša vynechal úvodné tri prípravné zápasy v rámci turnaja Tipsport Malta Cup a v sobotu bude mať poslednú možnosť nastúpiť v zápase pred ostrým štartom jesennej časti. Trnavčanov čaká v generálke rakúsky Hartberg. "Už sa zapájam do plného tréningového cyklu, ale uvidím, ako bude to telo po takej dlhej pauze pripravené. Verím, že budem čím skôr ´ready´, neviem či to bude už na tú sobotu a budem môcť odohrať celý zápas, ale minimálne naskočiť by som chcel."



Kóša odohral počas jesene úctyhodných 27 zápasov, nastúpil vo všetkých zápasoch predkôl aj v skupine Európskej konferenčnej ligy. Všetci stopéri sú však po zraneniach k dispozícii a dostať sa do základnej zostavy bude náročnejšie. "Aj kvôli tomu je moja motivácia vrátiť sa na ihrisko vyššia, lebo konkurencia sa zvýšila, bude to o to náročnejšie a budem robiť všetko preto, aby som sa čo najskôr vrátil a pomohol tímu," dodal Kóša.



Jar bude oproti jeseni o poznanie menej náročnejšia čo do počtu zápasov, keďže spartakovci už nebudú účinkovať v Európskej konferenčnej lige. V domácich súťažiach však už pôjde do tuhého a bude sa rozhodovať o pohárových miestenkách. "Bolo pre nás všetkých atypické obdobie, lebo sme nezažívali často, aby sme mali tak veľa tých anglických týždňov. Za mňa to bolo fajn a som rád, že sme mohli odohrať toľko zápasov, no na konci bolo cítiť únavu, lebo sme na to neboli takí zvyknutí."