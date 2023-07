Košičania cítia futbalovú horúčku, duel so Slovanom vypredali za deň

Káder FC Košice:



brankári: Matúš Kira, Frederik Valach, Matúš Putnocký, Jakub Drenka



obrancovia: Bernard Petrák, Dominik Veselý, Jakub Jakubko, Ján Mizerák, František Pavúk, Martin Šindelář, Ján Krivák, Michal Jonec



stredopoliari: Kristi Qose, Dávid Gallovič, Erik Pačinda, Marcel Vasiľ, Miroslav Sovič, Oleksandr Golikov, Michal Faško, Erik Liener, Lukáš Greššák, Péter Varga



útočníci: Boris Turčák, Richard Slanina, Miloš Lačný, Žan Medved, Landing Sagna



hlavný tréner: Anton Šoltis, asistenti trénera: Ondrej Duda st., Roland Móder, tréner brankárov: Marián Kello







príchody: Žan Medved (ŠK Slovan Bratislava), Michal Faško (MFK Dukla Banská Bystrica), Lukáš Greššák (SK Sigma Olomouc, ČR), Matúš Putnocký (Sandecja Nowy Sacz, Poľ.), Kristi Qose (MFK Zemplín Michalovce), Marcel Vasiľ (Termalica Nieciecza, Poľ.)



odchody: Patrik Voleský (KFC Komárno), Vladimír Majdan (FC ViOn Zlaté Moravce), Boris Gáll, Samuel Gladiš (obaja 1. FC Tatran Prešov), Samuel Magda (KFC Komárno, hosťovanie), Valmir Nafiu (ukončenie hosťovania FC Shkendija Tetovo, Severné Macedónsko)







prípravné zápasy FC Košice:



FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa - Košice 0:5



Góly: 3. Liener, 10. Magda, 63. Faško, 65. Medved, 70. Pačinda



Košice - Ružomberok 2:3



Góly Košíc: 66. a 79. Pačinda



Košice - Kisvárda 1:2



Gól: 83. Slanina



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Košice 1:2



Góly: 15. Gallovič, 89. Golikov



Bohemians Praha 1905 - Košice 4:1 /sústredenie v ČR/



Gól: 20. Medved



Pardubice - Košice 0:2 /sústredenie v ČR/



Góly: 17. Qose, 84. Faško



Diósgyőr VTK - FC Košice 0:1



Gól: 53. Medved











Košice 27. júla (TASR) - Návrat do najvyššej súťaže po ôsmich rokoch a hneď v prvom kole príde odveký rival zo Slovana Bratislava. V klube FC Košice hovoria o futbalovej horúčke, ktorú dokumentuje aj veľký divácky záujem o prvý domáci zápas v sezóne 2023/2024. Najvyššia súťaž sa do Košíc vráti po ôsmich rokoch a ligový nováčik podporil snahu patriť k stabilným členom súťaže aj angažovaním viacerých posíl.Prezident klubu Dušan Trnka považuje úvodný ligový súboj sza príjemné podčiarknutie päťročnej práce na čele FC Košice. FC vznikol v roku 2018 po fúzii menších regionálnych klubov, úvodnú sezónu odohral v tretej lige a od sezóny 2023/2024 už bude súperiť so slovenskou futbalovou elitou.povedal Dušan Trnka.Po postupe z II. ligy zotrval pri trénerskom kormidle Anton Šoltis a do jeho kádra pribudli Lukáš Greššák, Michal Faško, Žan Medved, Marcel Vasiľ, Matúš Putnocký a Kristi Qose. Klubový manažment sa aj naďalej obzerá po posilách.prezradil generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk, ktorému by najväčšiu radosť urobilo, ak by sa do zostavy stabilne prepracoval jeden z vlastných odchovancov.uviedol Turczyk.Hráči FC Košice odohrali v prípravnom období sedem stretnutí, v ktorých štyrikrát zvíťazili a trikrát prehrali. Absolvovali sústredenie v Česku, počas ktorého odohrali prípravné zápasy s Bohemians (1:4) a Pardubicami (2:0). Výsledkovo i herne zvládli generálku v maďarskom Miškovci, keď zvíťazili nad miestnym DVTK 1:0.povedal tréner Šoltis. Rozpis ligových zápasov je k nováčikom tradične neúprosný a aj Košičanov budú v úvodných kolách čakať najambicióznejšie tímy súťaže. Po domácom zápase s majstrovským Slovanom nastúpia v Dunajskej Strede a v Trnave, vo štvrtom kole doma privítajú Žilinu.uviedol Šoltis.V pozícii kapitána bude skúsený Erik Pačinda, ktorý bol s tromi gólmi (spoločne so Žanom Medvedom) najlepší tímový strelec v príprave. Aj on verí, že nováčik súťaže bude jej oživením: