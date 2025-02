Košičania túžia po prvej šestke, Skuhravého motivácia sú najmä diváci

výsledky prípravných zápasov FC Košice:



Košice - Slávia TU Košice 5:1 (4:0)



Góly FC Košice: Dos Santos, Zsigmund, Veselý, Fabiš, Sovič







Sigma Olomouc - Košice 2:1 (2:0)



Gól: Magda







Stará Ľubovňa - Košice 2:6 (1:4)



Góly: Niarchos 2, Jones, Bokros, Faško (11 m), Miljanič







Nyíregyháza - Košice 0:3 (0:1)



Góly: Benissan, Jones, Kružliak







Rzeszów - Košice 0:0







káder FC Košice pred jarnou časťou 2024/2025:



brankári: Dávid Šípoš, Matúš Kira



obrancovia: Jakub Jakubko, Szilárd Bokros, Lukáš Fabiš, Ján Krivák, Daniel Magda, Dominik Kružliak, Nassim Innocenti



stredopoliari: Dávid Gallovič, Luis Dos Santos, Matej Jakúbek, Miroslav Sovič, Dalibor Takáč, Rastislav Korba, Michal Faško, Marek Zsigmund, Karlo Miljanič, Kevin Kouassivi Bennisan



útočníci: Giannis Niarchos, Roman Čerepkai, Zyen Jones, Michal Domik, Galymzhan Kenzhebek







realizačný tím:



hlavný tréner: Roman Skuhravý, asistent trénera: Ľubomír Kordanič, tréner brankárov: Marián Kello, kondičný tréner? Igor Bakaľár, David Skuhravý



prišli: Čerepkai (Teplice), Kenzhebek Akritas Chlorakas/Cyp.), Domik (Rožňava), Kouassivi-Benissan (HJK Helsinki/Fín./hosť.)



odišli: Medved (Nyíregyháza), Teplan (Žilina), Varga (Pohronie), Gorosito (České Budějovice), Sabolčík, Veselý (obaja Humenné/hosťovanie)



Košice 5. februára (TASR) - Futbalisti FC Košice vstúpia do jarnej časti Niké ligy s cieľom potvrdiť herný progres a postúpiť do šesťčlennej skupiny o titul. Pre trénera Romana Skuhravého je prípadná účasť v hornej šestke zaujímavá najmä z pohľadu fanúšikov, keďže v takom prípade by zápasy so silnými súpermi prilákali viac divákov. Z kádra odišlo počas zimnej časti šesť hráčov, medzi ktorými vyniká meno najlepšieho strelca tímu Žana Medveda.Strelec deviatich jesenných gólov zamieril do maďarskej Nyíregyházy. Jedným z hráčov, ktorí by mali nahradiť jeho gólovú potenciu, je Roman Čerepkai z Teplíc.konštatoval Skuhravý. Český kormidelník skladal káder pre jarnú časť v symbióze s novým športovým riaditeľom Marekom Saparom.poznamenal Skuhravý.Pre Mareka Saparu je angažmán v Košiciach nová výzva a po štyroch týždňoch vo funkcii netají spokojnosť.konštatoval Sapara, ktorý netají, že jednou z jeho ambícií je predĺženie zmluvy so Skuhravým. Tréner je stále priorita. V nedávnych týždňoch sme skladali káder s tým, aby bol viac drzí a sebavedomý. Naďalej sú v kádri hráči, ktorým v lete končia zmluvy. Na situáciu budeme reagovať podľa toho, ako pristúpia k svojim povinnostiam na ihrisku. V kádri je konkurencia, ktorá je z môjho pohľadu dôležitá. Pre mňa bude dôležité vidieť, či sa mužstvo niekam posunulo po jesennej časti," poznamenal Sapara.Košičania figurujú po jesennej časti na 7. mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na šieste Michalovce. V nasledujúcich štyroch kolách sa pokúsia vybojovať si pozíciu v skupine o titul. V sobotu ich čaká zápas v Žiline, následne budú hrať s Banskou Bystricou, v Ružomberku a s Michalovcami.zdôraznil Skuhravý. Kapitánom tímu je naďalej obranca Ján Krivák, ktorý sa už teší na štart jarnej časti: