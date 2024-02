Košice angažovali Gorosita a Hočka

Košice 21. februára (TASR) - Futbalový klub FC Košice sa v stredu posilnil o obrancu Nicolasa Gorosita a stredopoliara Deniho Hočka. Klub o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.



Košice sú pre argentínskeho stopéra Gorosita už piaty slovenský klub. So žlto-modrými sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. Naposledy obliekal dres trnavského Spartaka. "Bolo pre nás veľmi dôležité získať hráča do defenzívy a pravdupovediac táto úloha bola spomedzi všetkých najťažšia. S trénermi sme o tom veľa diskutovali, ale dotiahnuť do úspešného konca sme to dokázali až v posledný deň prestupového obdobia. Nie je to ideálne, ale futbal je niekedy príliš komplikovaný. Gorosito má veľké skúsenosti a veríme, že po úspešnom absolvovaní lekárskych a fyzických testov nám pomôže. Naši tréneri ho dobre poznajú, takže dúfam, že ho rýchlo začlenia do svojich plánov na ihrisku," povedal športový riaditeľ FC Košice Balázs Farkas. Gorosito pôsobil na Slovensku aj v Senici, Slovane a Banskej Bystrici. "Som veľmi rád, že som sa stal súčasťou klubu, ako je FC Košice. Prišiel som sem s cieľom predovšetkým pravidelne hrávať, ale zároveň pomôcť klubu dosiahnuť lepšie výsledky. Na Slovensku sa mi páči, tunajšiu ligu veľmi dobre poznám a som rád, že v nej môžem ďalej pôsobiť. Dokončuje sa tu štadión, ktorý bude naozaj krásny, a to je ďalšia časť mojej motivácie," povedal Gorosito, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži odohral počas šiestich sezón 117 zápasov a strelil v nich šesť gólov.



Dvadsaťdeväťročný bývalý čiernohorský reprezentant Hočko má za sebou bohatú kariéru v kluboch z Čiernej Hory, Portugalska, Belgicka, Cypru a Izraela. So "žlto-modrými" sa dohodol na spolupráci do konca sezóny s možnosťou predĺžiť pôsobenie aj na nasledujúcu sezónu. "Počas zimného prestupového obdobia neraz zaznela otázka, či potrebujeme získať hráča do stredu poľa alebo nie. Po prvých troch zápasoch jarnej časti sme sa rozhodli, že skúsime osloviť Deniho Hočka, ktorý spolupracoval s Xavierom (pozn. asistent trénera) na Cypre. Počas krátkeho rokovania som mal pocit, že Deni by sa k nám rád pridal. Je to dobrý hráč, ktorý môže byť pre nás pridanou hodnotou v šatni a aj na ihrisku. Očakávame, že s Denim bude naša defenzívna práca v strede poľa a taktiež fáza rozvíjania útoku lepšia ako doteraz," uviedol Balázs Farkas.



"Od prvého momentu, ako som sa dozvedel o záujme Košíc, som vedel, že je to mesto s bohatou futbalovou históriou a FC Košice má ambíciu stať sa veľkým klubom. Pre mňa je to veľká výzva a jednoznačne chcem klubu pomôcť naplniť jeho ciele. Chcel by som byť platným hráčom na ihrisku a verím, že spoločne sa nám podarí vybojovať účasť v najvyššej súťaži aj pre nasledujúci ročník," povedal Hočko, ktorý naposledy obliekal dres šesťnásobného izraelského majstra Beitar Jeruzalem.