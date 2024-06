Majstri boli u primátora, mesto a klub sa dohodli na MHD zadarmo

Bratislava 17. júna (TASR) – Matúš Vallo prijal v pondelok v Primaciálnom paláci futbalistov ŠK Slovan Bratislava. Primátor hlavného mesta poďakoval a zagratuloval klubu k šiestemu titulu za sebou a celkovo štrnástemu v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Zároveň informoval o dohode s klubom, fanúšikovia budú môcť cestovať pred a po zápase mestskou hromadnou dopravou zadarmo.



"Belasí" mali pred druhým FC DAC 1904 Dunajská Streda v konečnej tabuľke priepastný pätnásťbodový náskok a opäť budú opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov (LM). "Veľmi si to cením a je to veľké ocenenie našej práce za uplynulú sezónu. Znamená to pre nás veľmi veľa a je to záväzok do nadchádzajúceho ročníka, aby sme tu opäť o rok stáli. Snažíme sa dlhodobo reprezentovať Bratislavu najlepšie ako vieme. V rámci európskych súťaží a aj v domácej lige a vytvárame na Tehelnom poli kultúrne a športové prostredie," uviedol Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.



Slovan sa s mestom zároveň dohodol na novinke. Cieľom je zvýšiť počet divákov na štadióne aj počas Niké Ligy. V minulom ročníku prišlo na Tehelné pole v priemere 5783 fanúšikov na zápas. "Dohodli sme sa s klubom, že vstupenka na akýkoľvek zápas tímu zaručí fanúšikom cestu hromadnou dopravou zadarmo. Konkrétne tri hodiny pred stretnutím a dve po zápase. Bude to platiť od prvého júla, resp. od novej ligovej sezóny. Zároveň sme sa dohodli na tom, že ak budú neskoré večerné stretnutia, naša MHD posilní niektoré linky, aby ľudia nemuseli čakať a dostali sa bez problémov domov," povedal Vallo, ktorý dostal od klubu dres s číslom 1 a vlastným menom. "Absolútne fantastický darček," priznal s tým, že si rád príde pozrieť niektorý z duelov.



Aj Kmotrík ml. hodnotí dohodu s mestom veľmi pozitívne: "Toto je naozaj cesta ako dostať fanúšikov bezpečne na náš štadión a vedia sa potom vrátiť aj domov. Uľahčí im to mnoho vecí, či už s parkovaním alebo dopravou. Teším sa, že Bratislava sa takto otvára ku nám a hľadáme cestu spolupráce. Už bolo povedané, že mesto a Slovan boli vždy späté. Verím, že do budúcnosti bude do pute silnejšie a silnejšie."



"Belasí" spoznajú v utorok (18. júna o 14.00 v Nyone) meno súpera v 1. predkole LM. Bude ním jeden z pätice Hamrun Spartans FC (Malta), FC Struga (Severné Macedónsko), FK Dečič (Čierna Hora), KF Egnatia (Albánsko), UE Santa Coloma (Andorra). Súťaž bude mať nový formát a do skupinovej fázy postúpi až 36 tímov. Prvé zápasy sú na programe 9./10. júla, odvety 16./17. júla.