NIKÉ LIGA: Skalica si nesie z Ružomberka všetky dohrávkové body
Záhoráci sú v neúplnej tabuľke s piatimi bodmi na štvrtom mieste, Liptáci zaznamenali tretiu prehru a so skóre 1:8 im patrí posledná 12. priečka.
Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 12. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Skalica slávili prvé víťazstvo v novej sezóne Niké ligy, keď v utorkovej dohrávke 2. kola zdolali MFK Ružomberok na jeho pôde 3:1. Záhoráci sú v neúplnej tabuľke s piatimi bodmi na štvrtom mieste, Liptáci zaznamenali tretiu prehru a so skóre 1:8 im patrí posledná 12. priečka.
Pred zápasom sa uskutočnila rozlúčka s dlhoročným hráčom Liptákov, niekoľko sezón i kapitánom mužstva Jánom Maslom, ktorý v predchádzajúcej sezóne ukončil svoju profesionálnu hráčsku kariéru. Prvý polčas bol mimoriadne „diétny“ na vzruch pred bránami. Za povšimnutie stála šanca Skaličana Petra Podhorockého. V 57. minúte po tečovanej strele Adama Moronga domáci tím najprv ratovala ľavá žrď, no nechytateľná dorážka Petra Podhorockého už skončila v sieti. V 65. minúte hostia viedli už 2:0, keď po centri Moronga poslal loptu do vlastnej brány Martin Šulek. V 79. minúte po prihrávke Ondřeja Šašinku znížil Daniel Köstl. Víťazstvo hostí poistil v 87. minúte po brejkovej situácii Mário Hollý.
Niké liga, dohrávka 2. kola:
MFK Ružomberok - MFK Skalica 1:3 (0:0)
Góly: 79. Köstl - 57. Podhorocký, 65. Šulek (vl.), 87. Hollý. ŽK: Köstl, Šašinka – Podhorin, M. Nagy, Černek. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, 1055 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Gomola (46. Šulek), Köstl, Selecký – Slávik, Múdry, Luterán (77. Bačík), Buchvaldek (57. Domonkos), Tučný – Huf, Jackuliak (46. Šašinak)
Skalica: Junas – L. Šimko, Podhorin, Šuver, Gaži – Bariš, Mášik (77. M. Nagy) – Smejkal (68. Černek), Pudhorocký (68. Hollý), Morong (77. Leginus) – Potočný (21. Švec)
hlasy trénerov /zdroj: TASR/
Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Z môjho pohľadu nie je veľmi čo hodnotiť. Hrali sme nepresne, nekvalitne, bez sebavedomia v prípravnej fáze. Tiež slabý, zlý bol prechod do útoku, pričom hráči nemali ani odrazené lopty. Mužstvo si takisto nepomohlo rýchlym prechodom, či nakopnutou loptou. Bolo tam veľa strát, mnohé veci sa dalo vyriešiť oveľa pokojnejšie. Mali sme priestor na prehranie súpera. Po polčase došlo k nejakým zmenám, druhú polovicu sme začali o niečo lepšie. Lenže, keď sa chalani trochu nadýchli, zase sa zrazili nejakým nedôrazom a laxnosťou. Súper nás skoro celých 90 minút prevýšil v dôraze i v odrazených loptách. Druhý inkasovaný gól netreba komentovať. A potom sme sa zrazili tretím gólom.“
David Oulehla, tréner Skalice: „Sme šťastní a spokojní, mužstvo odohralo veľmi dobré stretnutie a herne nadviazalo na predchádzajúce dva zápasy na domácej pôde. V prvom polčase sme mali štyri – päť dobrých brejkových situácií, ktoré by som si predstavoval doviesť do gólu. Dobre sme vstúpili do druhého polčasu, strelili sme prvý, druhý gól a boli sme v zápase lepší. Po druhom góle a po striedaniach sme sa trochu viac zatiahli. Súper sa dostával z krídelných priestorov do dobrých situácií. Napokon strelil kontaktný gól. Avšak tretí gól zápas rozhodol. Chlapcov musím pochváliť, išli na doraz, na krv a podali veľmi dobrý výkon.“
