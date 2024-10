Slovan zvíťazil nad Skalicou 3:2

Niké liga, dohrávka 3. kola:



MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:2)



Góly: 34. Yao, 90.+3 Nagy - 4. a 45.+3 Strelec, 60. Barseghjan. Rozhodcovia: Kišš – Štrbo, Jekkel, ŽK: Černek, Hollý, Morong - Ignatenko, Strelec, Vojtko, 2367 divákov.



Skalica: Junas - Morong, Podhorin (68. Kopas), Hrádecký, Černek - Hollý (55. Mášik), Nagy - Leginus (68. Gaži), Dani Alves (81. Ravas), Yao - Fábry (55. Jibril)



Slovan Bratislava: Takáč - Blackman (87. Pauschek), Kašia, Bajrič, Wimmer (30. Vojtko) - Ignatenko (70. Mustafič), Savvidis - Barseghjan, Tolič (87. Voet), Zuberu (69. Marcelli) - Strelec



Skalica 30. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšej dohrávke 3. kola Niké ligy na ihrisku MFK Skalica 3:2. Upevnili si tým priebežné druhé miesto v tabuľke, za vedúcou Žilinou zaostávajú o dva body, no v porovnaní s lídrom odohrali o zápas menej. Skaličania prehrali tretí zápas za sebou a figurujú na predposlednom 11. mieste s 9 bodmi o skóre pred posledným Komárnom.Hostia išli do vedenia už v 4. minúte po tom, čo sa Strelec dostal k lopte po centri z vlastnej polovice a využil nedôraz obrany Skalice - 0:1. V 33. minúte nepremenil sľubnú šancu Tolič, keď pohotovo zasiahol domáci brankár Junas. Následnena opačnej strane, keď sa Yao dostal za obranu súpera a prekonal Takáča. Spokojnejší však išli do šatne hostia, keď Strelec v nadstavenom čase zužitkoval prihrávku Barseghjana - 1:2. Slovanistov definitívne upokojil presný zásah Barseghjana po hodine hry, keď prízemnou strelou ľavačkou prekonal Junasa. Definitívnu podobu výsledku dal v nastavenom čase Nagy, keď strelou z väčšej vzdialenosti prekvapil Takáča.