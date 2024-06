Michalovce začali prípravu s 22 hráčmi a bez hlavného trénera

Hráči MFK Zemplín na prvom spoločnom tréningu pred sezónou 2024/2025:



Patrik Lukáč, Peter Sukovský, Dávid Slávik - Martin Bednár, Polydefkis Volanakis, Igor Žofčák, Matúš Marcin, Samuel Ramos, Lukáš Šimko, Yushi Shimamura, Abdul Zubairu, Stanislav Danko, Artúr Musák, Dávid Patrík, Marcel Tancoš, Norbert Matta, Roland Buhaj, Adam Žulevič, Christos Makrygiannis, Nikolas Bajus, Jakub Kračunik, Erik Liener



program prípravných zápasov MFK Zemplín Michalovce:



Streda, 26. júna: FK Humenné – Michalovce



Sobota, 29. júna: Nyíregyháza Spartacus FC (Maď.) – Michalovce



Streda, 3. júla: Michalovce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš



Sobota, 6. júla: Michalovce – FC Košice



Streda, 10. júla: Michalovce – Kazincbarcika SC



Sobota, 13. júla: Mezőkövesd Zsóry SE – Michalovce



Sobota, 20. júla: Diósgyőr VTK – Michalovce

Michalovce 17. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2024/2025 bez hlavného trénera, na ktorého angažovaní vedenie klubu pracuje. Na prvom tréningu bolo 22 hráčov vrátane brankára Patrika Lukáča, ktorý bol pred podpisom zmluvy a stredopoliara Erika Lienera, ktorého čakala skúška v klube. Klub na oficiálnej stránke informoval o dvoch istých odchodoch - obranca Daniel Magda bude obliekať dres FC Košice, brankár Žiga Frelih zamieril do Spartaka Trnava.Pre michalovský klub bude nasledujúci ročník jubilejný 10. v najvyššej slovenskej súťaži. V nej sa v sezóne 2023/2024 udržalikeď zvládli dvojzápasovú baráž proti Petržalke. Tím doviedol k vytúženej záchrane český kormidelník František Straka, ktorý bol po Marekovi Petrušovi a Petrovi Struhárovi tretí tréner tímu v sezóne. V Michalovciach by radi absolvovali pokojnejšiu sezónu, no na štarte spoločnej prípravy nebol známy nielen hlavný tréner, ale v riešení boli aj zmeny v štruktúrach klubu.Prvý spoločný tréning viedol športový riaditeľ Vladimír Rusnák s kondičným trénerom Gabrielom Csörgom a trénerom brankárov Marošom Ferencom. Okrem Lukáča a Lienera sa do tréningového procesu zapojili aj navrátilci z hosťovaní Dávid Slávik, Roland Buhaj, Norbert Matta a Peter Sukovský i mladíci z dorastu Nikolas Bajus, Jakub Kračunik, Christos Makrygiannis a Adam Žulevič, ktorý bol v sezóne 2023/2024 najlepší strelec v súťaži hráčov do 17 rokov (22 gólov v 23 zápasoch). Do spoločného tréningu by sa čoskoro mali zapojiť brankár Ivan Tiurin i stopéri Tornike Dzotsenidze a Saša Marjanovič, ktorí v klube pôsobili v uplynulej sezóne.