Michalovce získali Pauscheka zo Slovana: Chcem pomôcť klubu aj sebe

Michalovce 30. júna (TASR) - Slovenský futbalový obranca Lukáš Pauschek sa stal hráčom MFK Zemplín Michalovce. V novom pôsobisku podpísal zmluvu na dva roky s ročnou opciou. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Pauschek pôsobil v nedávnych sezónach v Slovane Bratislava, s ktorým získal osem majstrovských titulov v slovenskej lige (2011, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025). Za sebou má aj šesť zápasov v reprezentačnom drese. „K spojeniu medzi mnou a Michalovcami došlo nečakane. Po konci v Slovane mi agenti začali hľadať nový klub a záujem prejavil aj MFK Zemplín. Spoločne komunikovali viac a viac, až sa napokon dohodli. Veľká vďaka patrí pánovi Gondorovi, ktorý splnil všetky moje podmienky a jeho prístup bol nanajvýš profesionálny. Dúfam, že klubu pomôžem k postupu do prvej šestky a mladším hráčom odovzdám skúsenosti. Urobím všetko pre to, aby sa naše ciele splnili a aby sme dosiahli to, čo chceme. Na pôsobenie v Michalovciach sa teším a teším sa aj z toho, že konečne budem mať viac priestoru hrať, lebo posledné dve sezóny neboli pre mňa, čo sa týka vyťaženosti, úplne ideálne. Chcem pomôcť klubu aj sebe,“ povedal 32-ročný obranca.



Po švédskom stredopoliarovi Hugovi Ahlovi je Lukáš Pauschek druhou letnou posilou žlto-modrých. „Je to skúsený a kvalitný hráč, ktorý bol kapitán Slovana Bratislava. Na konte má nespočetné množstvo titulov. Nebolo jednoduché zlákať hráča jeho formátu do Michaloviec. Sme radi, že sa rozhodol pre náš klub. Verím, že sa mu na východe bude páčiť a spolu zažijeme úspešnú sezónu. Očakávame od neho, že preberie taktovku po Igorovi Žofčákovi a bude líder mužstva,“ uviedol športový riaditeľ MFK Zemplín Vladimír Rusnák.