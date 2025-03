Niké liga sa stala členom Asociácie svetových líg

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská najvyššia futbalová súťaž sa stala členom Asociácie svetových líg (WLA). Niké ligu bude v asociácii zastupovať Únia ligových klubov (ÚLK) ako jej riadiaca organizácia.



Členstvo v prestížnej futbalovej organizácii sa oficiálne potvrdilo na 50. valnom zhromaždení Európskych líg vo Frankfurte. "V prvom rade by som sa chcel poďakovať vedeniu WLA, Jeromovi Perlemuterovi a Stanislavovi Shtipkovovi, ktorí boli veľmi ústretoví a pozvali našu ligu na minuloročné výročné zasadnutie asociácie v Káhire ako pozorovateľa. Zdieľanie vedomostí a neustály rozvoj našej ligy boli hlavnými dôvodmi pre vstup do rodiny svetových líg. Ako člen predstavenstva Európskych líg si plne uvedomujem výzvy, ktorým ligy na celom svete čelia. Musíme držať pevne spolu a chrániť kostru svetového futbalu, ktorú tvoria jednotlivé ligy," povedal predseda ÚLK Michal Mertinyák pre portál nikeliga.sk.



Okrem slovenskej účasti sa na dohode podpisom podieľal aj Don Garber, podpredseda WLA: "Sme nadšení, že môžeme privítať Niké ligu ako nového člena. Niké liga dosiahla významné míľniky v posilňovaní profesionálneho futbalu na Slovensku. Tešíme sa na spoluprácu s jej vedením a na podporu jej ďalšieho rozvoja a úspechov."



Niké liga sa tak dostala do spoločnosti 46 futbalových líg z celého sveta, vrátane anglickej PL či nemeckej Bundesligy.