Alex Pinto sa vracia z Dunajskej Stredy do Portugalska

Dunajská Streda 30. januára (TASR) - Kariéra 25-ročného pravého obrancu Alexa Pinta bude po pôsobení v FC DAC 1904 Dunajská Streda pokračovať v portugalskej najvyššej súťaži. Pinto sa stal novou posilou Gil Vicente FC, desiateho tímu portugalskej prvej ligy.



"Z Dunajskej Stredy odchádza po dvoch rokoch a vracia sa do klubu zo severného Portugalska, v ktorom už pôsobil v ročníkoch 2018/19 a 2019/20. Po dotiahnutí všetkých formalít sa dnes aj oficiálne stal staronovým hráčom Gil Vicente. Pinto k nám prišiel v januári 2022, keď podpísal zmluvu do 30. júna 2024. Za DAC nastúpil v 50 ligových stretnutiach, pridal aj dva štarty v Konferenčnej lige a rovnako dva v Slovnaft Cupe," informoval web DAC.



"V prvom rade sa chcem poďakovať fanúšikom a všetkým ľuďom v klube za podporu v predošlých dvoch rokoch. Boli ste pre mňa veľmi dôležití, vďaka vám som sa tu cítil ako doma. Prežil som tu krásne časy, užíval som si futbal a miloval som hrať za DAC. Nastal však čas na návrat domov, keďže som dostal ponuku z Gil Vicente, kde ma poznajú a kde to poznám aj ja. Som veľmi vďačný vedeniu Dunajskej Stredy, že mi umožnilo prijať túto ponuku. Ešte raz ďakujem za všetko, DAC má vo mne fanúšika, ktorý mu bude držať palce až do konca života," vyhlásil Pinto.