Podbrezová omladila káder, angažovala gambijského útočníka Yirajanga

Podbrezová 6. februára (TASR) - Futbalisti Podbrezovej vstupujú do jarnej časti Niké ligy 2023/2024 s omladeným kádrom. Jednou z nových posíl je útočník Alasana Yirajang, ggambijský reprezentant do 20 rokov.



Káder Podbrezovej opustili až piati skúsení hráči. Brankárska jednotka Richard Ludha je už v českých Tepliciach od začiatku tohtoročnej zimnej prípravy a do Česka zamieril napokon i ofenzívny krídelník Patrik Blahút. Po vydarenej jeseni ho získalo na hosťovanie Slovácko i s opciou na prestup. Ďalší traja hráči zostávajú na Slovensku. Samuel Ďatko prestúpil do Žiliny, Marek Kuzma do Zlatých Moraviec a Jozef Špyrka bude počas jari hosťovať v materskom Tatrane Prešov.



"Ludha už prerástol Podbrezovú, chcel sa posunúť a zhodli sme sa, že nastal správny čas. Nešlo nám o transferovú cenu, držíme však značné percentá z ďalšieho transferu. Ďatko bol náš odchovanec, urobil veľa pre klub, nemal na jeseň minutáž, akú by si predstavoval a Žilina je stále veľké meno v našich končinách. Potreboval zmenu. Kuzma je skúsený útočník, v lete sa mu u nás skončila zmluva, vedeli sme, že ju nebudeme predlžovať. Tiež nemal dostatočnú minutáž na jeseň, hoci patrí na ihrisko. Špyrka nehral pre zdravotné problémy pravidelne, uvoľnili sme ho teda na hosťovanie do materského klubu, kde ho pozná tréner. Prešov má ambície postúpiť, no po jari počítame s týmto hráčom do ďalšej sezóny. Čo sa týka Blahúta, Slovácko je špičkou v českej lige. Keď sa mu naskytla takáto možnosť, nemohli sme mu povedať nie. Vykopal si to, zaslúžil si to, odchádza na hosťovanie s opciou na prestup," uviedol na margo odchodov generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.



Do siedmeho mužstva tabuľky po jesennej časti Niké ligy prichádzajú v rámci spolupráce s druholigovým Pohroním dvaja brankári Ivan Rehák a Lukáš Domaniský a z hosťovania sa vracia útočník Andy Masaryk. Novicmi v tíme sú obranca Alex Markovič z estónskeho JK Trans Narva, stredopoliar Vincent Chyla z MŠK Žilina a útočník Alasana Yirajang z gambijského majstrovského tímu Real De Banjul. "Prestup Yirajanga sme riešili štyri až päť mesiacov, nebolo to jednoduché. Vkladáme do neho veľké nádeje. Je to mladý hráč, ročník 2004 a reprezentant Gambie do 20 rokov. Je prvý alebo druhý najlepší strelec gambijskej ligy, určite zvýši konkurenciu v ofenzíve. Vincent Chyla chytil šancu za pačesy, prišiel dobre pripravený zo Žiliny a sme s ním veľmi spokojní, klope na dvere do základnej zostavy. Markovič prichádza na polročný transfer s dvojročnou opciou. Má dobrú muskulatúru i typológiu, je vysoký stopér, jeden z najrýchlejších hráčov, ktorých tu podľa testov máme, tiež prehovorí do boja o základnú zostavu. Ešte sme pred dohodou s jedným slovenským stopérom a máme aj ďalšie veci v hre, doťahujeme i Kabonga na prestup, keďže je u nás zatiaľ na hosťovaní," ozrejmil Poliaček.



Do kádra A-tímu sa dostali aj dvaja podbrezovskí dorastenci - útočník Maksym Chiminec a stredopoliar Pavol Kuťka. V rámci zimnej prípravy odohrali "železiari" šesť zápasov s bilanciou tri víťazstvá a tri prehry. Doma zdolali dvoch druholigistov - L. Mikuláš 4:0 a Prešov 2:1, v Rakúsku v dvojzápase s LASK Linz najprv prehrali 0:2, no následne vyhrali 3:2 a v Poľsku neuspeli v konfrontácii s Cracoviou Krakov 0:1 a Resoviou Rzeszów 0:5. "Chceme si udržať dve veci, atmosféru a hlad v mužstve a aby sme zostali zdraví. Čo sa týka zmien v kádri, teší ma, že ideme po stanovenej ceste. Odchody sú odmenou pre nás všetkých. Klub, ktorý počas dvoch rokov bojuje o prvú polovicu tabuľky, si dokáže takto pomôcť ekonomicky a ešte pomôže v ďalšej kariére aj samotným hráčom. Čiže to je dobre robená práca a na chlapcov, čo tu zostali alebo sem prišli, sa vytvára viac nárokov, aby odchádzajúcich nahradili. Určite všetci moji zverenci vydajú zo seba maximum na jar a uvidíme, na čo to bude stačiť. Pre nás bude jackpot, ak sa dostane do prvej šestky. Urobíme pre to všetko. Ja hráčom verím, sú dobre nachystaní," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v ZELPO aréne tréner Podbrezovej Roman Skuhravý.







U "železiarov" nemajú pred jarnou časťou stanovenú brankársku jednotku. Ivan Rehák a Adam Danko dostanú príležitosť v zápasoch približne rovným dielom podľa typológii súperov. Kapitánom zostal Mikuláš Bakaľa, ktorý sa už na prvý sobotňajší ligový duel doma s Michalovcami teší: "Príprava bola krátka, ale intenzívna. Splnili sme veci, ktoré sme chceli. Z mužstva je cítiť väčšia energia, odhodlanosť, chcenie. Máme mladší tím a všetci sa chcú ukázať a aj viac hrať. Vieme, aký je cieľ a chceme ho naplniť v najbližších štyroch zápasoch, čiže dostať sa do prvej šestky tabuľky. V tréningoch nebolo cítiť, že niekto odišiel, snažíme sa mladším hráčom pomôcť, poradiť a udržiavame i náročnosť a kvalitu v tréningovom procese."