Podbrezová získala Kamerunčana Abateho

Podbrezová 23. januára (TASR) - Novou posilou FK Železiarne Podbrezová sa stal kamerunský ofenzívny futbalista Lionel Abate. Na Slovensko prišiel z poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala, so "železiarmi" podpísal kontrakt na 3,5 roka. Klub o tom informoval na sociálnej sieti.



Dvadsaťštyriročný hráč reprezentoval Kamerun na mládežníckej úrovni v kategóriách do 17 a 20 rokov, neskôr bol súčasťou výberu U23. "Prichádza k nám fyzicky veľmi dobre disponovaný útočník, ktorý už nejaký čas strávil v Európe. Ide o rýchleho hráča a do našej ofenzívy donesie parametre, ktoré sme hľadali. Verím, že sa mu bude dariť. Podpísali sme s ním dlhodobý kontrakt, takže verím, že spojenie Abate - Podbrezová bude úspešné," povedal generálny manažér Miroslav Poliaček.