Podbrezová získala z Waregemu estónskeho reprezentanta Palumetsa

Podbrezová 9. januára (TASR) - Futbalistov FK Železiarne Podbrezová posilnil estónsky reprezentant Kevor Palumets. Dvadsaťdvaročný stredopoliar prestúpil z belgického klubu Zulte Waregem a podpísal zmluvu do konca sezóny 2026/2027.



"Je to hráč v ideálnom veku s výbornými parametrami na pozíciu šestky. Má veľkú perspektívu do budúcnosti, ale zároveň už nazbieral množstvo skúseností. Uvažovali sme o ňom už aj v minulosti, ale vtedy zvolil cestu do Belgicka, čo bolo v jeho prípade logické. Už to, že si ho Zulte vybralo, hovorí samé za seba. My si od Kevora sľubujeme to, že zvýši konkurenciu v strede poľa. Verím, že si ho naši fanúšikovia obľúbia," povedal pre klubový web generálny manažér Miroslav Poliaček.



Palumets je prvý estónsky hráč v histórii klubu z Podbrezovej. Debut medzi mužmi zažil za tím Tabasalu už ako šestnásťročný, následne ho získala talianska Bologna, kde nastupoval na dorasteneckej úrovni. V roku 2019 sa vrátil do Estónska a postupne sa z neho stal jeden z najväčších talentov tamojšieho futbalu. V najvyššej súťaži odohral za Paide Linnameeskond celkovo 49 zápasov, ďalších 44 štartov pridal v rezervnom mužstve. Vďaka 21 gólom v sezóne 2020 ho vyhlásili za najlepšieho hráča tamojšej druhej ligy. Od roku 2022 pôsobil vo Waregeme. Prvú polovicu tejto sezóny odohral na hosťovaní vo fínskom celku HJK Helsinki, s ktorým si zahral aj hlavnú fázu Konferenčnej ligy. V A-tíme Estónska debutoval v januári 2024, odvtedy odohral desať zápasov a strelil jeden gól. Na jeseň nastúpil aj v oboch zápasoch Ligy národov proti Slovensku. V Talline odohral 22 minút, v Trnave ich absolvoval 87.



"Prvé pocity v novom klube sú naozaj veľmi dobré. Je tu mladý tím hladný po úspechu s kvalitným trénerským tímom. Slovenská liga je naozaj kvalitná, takže pre mňa je to výborné miesto na pokračovanie kariéry. Po prvom dni s tímom sa cítim naozaj dobre. Spoluhráči aj členovia klubu ma privítali, prijali ma medzi seba," uviedol Palumets.