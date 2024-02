Ružomberčania chcú poskočiť do prvej šestky, smelé ciele majú aj v SP

Káder MFK Ružomberok pre jarnú časť 2023/2024:



brankári: Dominik Ťapaj, Branislav Sokol, Tomáš Frühwald



obrancovia: Alexander Mojžiš, Ján Maslo, Mário Mrva, Gabriel Šimon, Antonio Giuliano Marek, Alexander Selecký, Matúš Malý, Juraj Kotula



stredopoliari: Oliver Luterán, Timotej Múdry, Kevin Švehla, Kristóf Domonkos, Samuel Šefčík, Samuel Lavrinčík, Adam Tučný, Marián Chobot, Marek Zsigmund, Martin Crien



útočníci: David Jackuliak, Jan Hladík, Štefan Gerec, Martin Boďa.

Ružomberok 5. februára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vstúpia do jarnej časti Niké ligy s cieľom prebojovať sa do prvej šestky. Podľa trénera Ondřeja Smetanu sa v klube budú naďalej snažiť aj o napredovanie jednotlivých hráčov a jednou z ambícií je aj úspech v Slovenskom pohári.Ružomberčania začali so spoločnou prípravou na jarnú časť najskôr zo všetkých tímov - už 3. januára. Súčasťou nedávneho obdobia bolo aj týždňové sústredenie v Turecku, počas ktorého odohrali tri prípravné zápasy.poznamenal tréner Ondřej Smetana.Jeho zverenci odohrali šesť prípravných zápasov, v ktorých dosiahli bilanciu 4 víťazstvá a 2 prehry. V generálke na ligovú jar prehrali s poľským Górnikom Zabrze 0:4. Ružomberčania sú po jesennej časti na 8. mieste Niké ligy, na prvú šestku strácajú sedem bodov.zdôraznil Smetana. V kádri už po jesennej časti nefiguruje brankár Ivan Krajčírik, ktorý prestúpil do poľského klubu Widzev Lodž. Do tímu sa vrátil obranca Alexander Mojžiš z hosťovania v Debrecíne.S priebežným postavením v tabuľke nie sú v Ružomberku spokojní a v jarnej časti by ho radi vylepšili.priznal kapitán Marek Zsigmund k štvrťfinálovému zápasu SP v Dunajskej Strede.