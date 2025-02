Skalica sa chce zachrániť, kapitán Podhorin: Vnímame to ako výzvu

Skalica 4. februára (TASR) - Hlavným cieľom futbalistov MFK Skalica je udržanie sa v najvyššej slovenskej súťaži. Pred víkendovým štartom jarnej časti Niké ligy to konštatovali generálny manažér klubu Lukáš Varga i kapitán tímu Oliver Podhorin. Skalici parí v tabuľke posledná priečka o bod za Trenčínom.



Mužstvo bolo s prípravou, počas ktorej absolvovalo päť zápasov s bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a jedna prehra, spokojné. Podľa trénera Davida Oulehlu sú však príprava a ligové duely veľmi odlišné. "Chcem, aby sa náš tím prezentoval hlavne dobrým, moderným a aktívnym futbalom, aby sme mali na ihrisku aktívny pohyb, nábehovosť a kvalitu. To všetko ukáže až liga, pretože v konečnom dôsledku ma výsledky z prípravy nezaujímajú, je to niečo odlišné. Priateľský zápas vám niečo ukáže, niečo otestuje, zvyšok odhalí samotná liga," uviedol Oulehla na utorkovej tlačovej konferencii.



Tím počas zimnej prestávky opustila trojica hráčov Davi Alves, Yann Yao a Taofiq Jibril. Medzi nové posily patria Tomáš Smejkal zo Zbrojovky Brno, Lukáš Matějka z Dukly Praha, Petr Pudhorocký z Hradca Králové a Mario Šuver z chorvátskeho NK Rudeš. "Som rád, že sa nám týchto hráčov podarilo získať prakticky na začiatku prípravy, čo je veľké plus, lebo príprava bola veľmi krátka a intenzívna. Sme malý, rodinný klub a myslím si, že postupnými krokmi napredujeme. Priorita je pre nás vytvoriť A-mužstvu taký servis, aby sme zvládli boj o záchranu, a aj budúci rok boli súčasťou najvyššej futbalovej ligy," povedal Varga. Rovnaký názor má aj obranca Podhorin: "V kabíne to vnímame ako výzvu do druhej časti sezóny. Prioritou je dostať sa z dna tabuľky čo najskôr. Osobne si myslím, že futbal, ktorý sme predvádzali na jeseň, by si zaslúžil viacej bodov, ale žiaľ, rátajú sa body, dnes si už nikto nepamätá ako sme hrali s Košicami, či Žilinou."



Káder Skalice ešte nemusí byť definitívny, no podľa Oulehlu ide všetko dobrým smerom. "Išlo o hráčov, ktorých sme si vytipovali počas sviatkov a osobne si myslím, že nám zvýšia kvalitu, ktorá nám chýbala na posledných dvadsiatich metroch ihriska. Verím, že do kabíny všetci dobre zapadli, pretože jeden z dôležitých atribútov je aj to, aby mali hráči správne mentálne nastavenie, a aby zapadli do nastavenia tohto klubu, pretože je to rodinný klub, ktorý je založený najmä na dobrých vzťahoch. Verím, že nové posily tieto atribúty spĺňajú, a že nám pomôžu a budú pre kabínu prínosom, aby sme na jar stúpali v tabuľke vyššie," zhodnotil český kouč podľa oficiálneho webu Skalice.



Podhorin je s atmosférou v hráčskej kabíne spokojný. "Funguje veľmi dobre, a je cítiť, že sa všetci tešíme na štart ligy. Každý z nás si uvedomuje tabuľkové postavenie, s ktorým nie sme spokojní, ale všetko máme vo vlastných rukách. Máme pred sebou zápasy, v ktorých môžeme ukázať prácu počas zimnej prípravy a dostať sa v tabuľke vyššie," dodal 32-ročný hráč. Nové posily podľa neho zapadli dobre a verí, že najbližšom období Skalica dokáže previesť silu kolektívu aj na ihrisko. Mužstvo čaká v sobotu neľahký súper v podobe Dunajskej Stredy.