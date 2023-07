Skovajsa naspäť v Trenčíne: Prichádzam ako skúsený hráč

Trenčín 4. júla (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Skovajsa sa vrátil do AS Trenčín. Vedenie klubu to oznámilo na svojej oficiálnej webstránke.



"Veľmi sa teším na prvý tréning. Viem, že moja pozícia bude iná ako v minulosti. Prichádzam ako skúsený hráč a budem sa snažiť mladým pomôcť," povedal 29-ročný obranca v rozhovore pre ASTV.



Skovajsa odohral za Trenčín 120 ligových zápasov. S mužstvom získal dva majstrovské tituly v sezónach 2014/15 a 2015/16. Na svojom konte má aj jedenásť štartov v pohárovej Európe a ďalšie štyri v drese slovenskej reprezentácii do 21 rokov.