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Slovan a Žilina zmenšili náskok lídra DAC na osem bodov
Slovanisti strelili všetky tri góly v záverečnej polhodine.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava a MŠK Žilina znížili v Niké lige náskok lídra Dunajskej Stredy na rozdiel ôsmich bodov. „Belasí“ zdolali v sobotnom dueli 16. kola doma FC Košice 3:0, tretia Žilina zvíťazila na pôde Komárna 3:0. Hráči DAC remizovali v pozícii už istých jesenných majstrov na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 1:1 a prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu. Naďalej však pokračujú v súťaži bez prehry.
Slovanisti strelili všetky tri góly v záverečnej polhodine. „Šošoni“ potvrdili dobrú formu na ihriskách súperov, kde sú aj naďalej v prebiehajúcej sezóne nezdolaní. Košičania sú po dueli v hlavnom meste na šiestej priečke, „železiari“ neprehrali tretí zápas za sebou a s 22 bodmi sa držia na piatom mieste. Komárno prehralo druhý duel za sebou a v tabuľke mu patrí 9. miesto.
Spartak Trnava je pred vzájomným sobotným zápasom pod Dubňom o tri body za Žilinou, štvrté mužstvo tabuľky si pripísalo tretiu výhru za sebou, keď na domácom ihrisku zvíťazilo nad Trenčínom gólom Luku Chorcheliho 1:0.
Banská Bystrica rozhodla o víťazstve 1:0 nad oslabeným Ružomberkom až v úplnom závere. Jediný gól stretnutia padol po hlavičke Jakuba Považanca v druhej nadstavenej minúte. Bystričania pretrhli sériu štyroch duelov bez víťazstva a zo siedmeho miesta strácajú na hornú šestku dva body. Liptáci naopak prehrali v lige tretíkrát za sebou.
Na dne tabuľky bol po víkendových zápasoch Trenčín s jedenástimi bodmi. Jedenásty Ružomberok a desiata Skalica majú o bod viac. Záhoráci sa v nedeľu odlepili z posledného miesta po domácej bezgólovej remíze s Michalovcami.
Niké liga - 16. kolo:
sobota:
KFC Komárno - MŠK Žilina 0:3 (0:2)
Góly: 22. Šimko (vlastný), 23. Homet Ruiz, 85. Adang. Rozhodovali: Kráľovič - Košecký, Zemko.
Komárno: Pindroch - Šmehyl (65. Ganbold), Vlasenko, Šimko, Špiriak, Palan (86. Oppong) - Tamas, Žák (72. Ožvolda), Domonkos (86. Lacza), Masaryk - Sylvestr (65. Bayemi)
Žilina: Šípoš - Roginič, Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Traore - Homet Ruiz, Iľko (72. Bilalovič), Faško (81. Adang)
FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)
Góly: 80. Deml - 17. Trusa. Rozhodcovia: Ziemba - Štrbo, Straka, ŽK: Lampreht.
Podbrezová: Rehák - Paraj, Lampreht, Kejval - Chiminec (79. Chyla), Štefánik, Tijani (90.+3 Oravec), Deml (86. Saibo) - Kováčik - Chrien (86. Miljanič), Mrvaljevič (46. Momoh)
DAC: Filipe - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Csóka - Owusu (79. Sylla), Ouro (90. Gruber), Bationo, Ramadan - Trusa (78. Šafranko), Udvaros (66. Diongue)
MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Góly: 90.+2 Považanec. Rozhodovali: Očenáš – Jánošík, Kuba. ŽK: Alabi, Šikula – Bačík, Kelemen, ČK: 52. Bačík (Ružomberok) po 2. ŽK, 1060 divákov.
Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Bakaľa, Willwéber (81. Miranda), Alabi (69. Bolaji) – Považanec, Richtárech (69. Szánthó) – Hanes (69. Arevalo), Gjorgievski, Polievka – M. Ďuriš
MFK Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Selecký, Lavrinčík, Luterán (88. Koubek), Chobot (69. Tučný) – Bačík, Boďa (84. Kelemen), Hranoš (69. Gerec)
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:0 (0:0)
Góly: 66. Bajrič, 72. Maroš, 78. Blackman. Rozhodcovia: Marhefka – Ferenc, Halíček, ŽK: Sovič (Košice), 4971 divákov.
Slovan: Popovič – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Ibrahim (87. Martinez), Gajdoš (73. Sul. Camara) – Barseghjan (73. Macuoka), Šporar (80. Kucharevič), Maroš (80. Marcelli)
Košice: Kalanin – Kakay (80. Kahvič), Kóša (62. Damjanovič), Moore, Magda, Madleňák – Rehuš (58. Seguči), Lichý, Gallovič, Mateáš (57. Sovič) – Maraš (80. Dimun)
nedeľa:
MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 0:0
Rozhodcovia: Choreň – Jekkel, Bobko, ŽK: Bariš, Černek, Twadrzik, Junas, Potočný - Danek, Piling, Dzotsenidze, Lopez.
Skalica: Junas - Suľa, Podhorín, Twardzik, Černek - Karhan. Bariš - Daniel (90. Abdullahi), Pudhorocký (52. Šimko), Morong (76. Nonikašvili) - Onyedika (90. Potočný)
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár (67. Dzotsenidze), Volanakis, Pauschek - Piling, Mihhailov, Cottrell - Danek (76. Brosnan), Theofanopoulos (76. Lopez), Lemiško (67. Koscelník)
FC Spartak Trnava – AS Trenčín 1:0 (0:0)
Gól: 57. Chorcheli. ŽK: Begala - Katič. Rozhodovali: Sučka – Hrebeňár, Cisko, 2137 divákov.
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión (90.+3 Fabiš) – Moiscrapišvili (90.+2 Ujlaky), Laušič (46. Chorcheli) – Kudlička, Begala, Trello (68. Mehmeti) – Wildeboer (46. Bukovský)
Trenčín: Katič – Jovanovič (54. Paur), Skovajsa, Bessile, Holp (80. Nadareišvili) – Hájovský – Jepihhin (78. Kasana), Gonzalez, Poom (54. Ansah), Sanusi – Mikulaj
tabuľka po 16. kole:
1. DAC Dunajská Streda 16 13 3 0 46:10 42
2. Slovan Bratislava 16 10 4 2 36:15 34
3. MŠK Žilina 16 10 4 2 42:27 34
4. FC Spartak Trnava 16 9 4 3 30:18 31
5. Podbrezová 16 6 4 6 26:27 22
6. FC Košice 16 4 7 5 33:30 19
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7. Banská Bystrica 16 5 2 9 15:29 17
8. Michalovce 16 4 3 9 12:26 15
9. Komárno 16 2 7 7 13:23 13
10. Skalica 16 2 6 8 16:29 12
11. Ružomberok 16 3 3 10 13:31 12
12. Trenčín 16 2 5 9 16:33 11
Slovanisti strelili všetky tri góly v záverečnej polhodine. „Šošoni“ potvrdili dobrú formu na ihriskách súperov, kde sú aj naďalej v prebiehajúcej sezóne nezdolaní. Košičania sú po dueli v hlavnom meste na šiestej priečke, „železiari“ neprehrali tretí zápas za sebou a s 22 bodmi sa držia na piatom mieste. Komárno prehralo druhý duel za sebou a v tabuľke mu patrí 9. miesto.
Spartak Trnava je pred vzájomným sobotným zápasom pod Dubňom o tri body za Žilinou, štvrté mužstvo tabuľky si pripísalo tretiu výhru za sebou, keď na domácom ihrisku zvíťazilo nad Trenčínom gólom Luku Chorcheliho 1:0.
Banská Bystrica rozhodla o víťazstve 1:0 nad oslabeným Ružomberkom až v úplnom závere. Jediný gól stretnutia padol po hlavičke Jakuba Považanca v druhej nadstavenej minúte. Bystričania pretrhli sériu štyroch duelov bez víťazstva a zo siedmeho miesta strácajú na hornú šestku dva body. Liptáci naopak prehrali v lige tretíkrát za sebou.
Na dne tabuľky bol po víkendových zápasoch Trenčín s jedenástimi bodmi. Jedenásty Ružomberok a desiata Skalica majú o bod viac. Záhoráci sa v nedeľu odlepili z posledného miesta po domácej bezgólovej remíze s Michalovcami.
Niké liga - 16. kolo:
sobota:
KFC Komárno - MŠK Žilina 0:3 (0:2)
Góly: 22. Šimko (vlastný), 23. Homet Ruiz, 85. Adang. Rozhodovali: Kráľovič - Košecký, Zemko.
Komárno: Pindroch - Šmehyl (65. Ganbold), Vlasenko, Šimko, Špiriak, Palan (86. Oppong) - Tamas, Žák (72. Ožvolda), Domonkos (86. Lacza), Masaryk - Sylvestr (65. Bayemi)
Žilina: Šípoš - Roginič, Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Traore - Homet Ruiz, Iľko (72. Bilalovič), Faško (81. Adang)
FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)
Góly: 80. Deml - 17. Trusa. Rozhodcovia: Ziemba - Štrbo, Straka, ŽK: Lampreht.
Podbrezová: Rehák - Paraj, Lampreht, Kejval - Chiminec (79. Chyla), Štefánik, Tijani (90.+3 Oravec), Deml (86. Saibo) - Kováčik - Chrien (86. Miljanič), Mrvaljevič (46. Momoh)
DAC: Filipe - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Csóka - Owusu (79. Sylla), Ouro (90. Gruber), Bationo, Ramadan - Trusa (78. Šafranko), Udvaros (66. Diongue)
MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Góly: 90.+2 Považanec. Rozhodovali: Očenáš – Jánošík, Kuba. ŽK: Alabi, Šikula – Bačík, Kelemen, ČK: 52. Bačík (Ružomberok) po 2. ŽK, 1060 divákov.
Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Bakaľa, Willwéber (81. Miranda), Alabi (69. Bolaji) – Považanec, Richtárech (69. Szánthó) – Hanes (69. Arevalo), Gjorgievski, Polievka – M. Ďuriš
MFK Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Selecký, Lavrinčík, Luterán (88. Koubek), Chobot (69. Tučný) – Bačík, Boďa (84. Kelemen), Hranoš (69. Gerec)
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:0 (0:0)
Góly: 66. Bajrič, 72. Maroš, 78. Blackman. Rozhodcovia: Marhefka – Ferenc, Halíček, ŽK: Sovič (Košice), 4971 divákov.
Slovan: Popovič – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Ibrahim (87. Martinez), Gajdoš (73. Sul. Camara) – Barseghjan (73. Macuoka), Šporar (80. Kucharevič), Maroš (80. Marcelli)
Košice: Kalanin – Kakay (80. Kahvič), Kóša (62. Damjanovič), Moore, Magda, Madleňák – Rehuš (58. Seguči), Lichý, Gallovič, Mateáš (57. Sovič) – Maraš (80. Dimun)
nedeľa:
MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 0:0
Rozhodcovia: Choreň – Jekkel, Bobko, ŽK: Bariš, Černek, Twadrzik, Junas, Potočný - Danek, Piling, Dzotsenidze, Lopez.
Skalica: Junas - Suľa, Podhorín, Twardzik, Černek - Karhan. Bariš - Daniel (90. Abdullahi), Pudhorocký (52. Šimko), Morong (76. Nonikašvili) - Onyedika (90. Potočný)
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár (67. Dzotsenidze), Volanakis, Pauschek - Piling, Mihhailov, Cottrell - Danek (76. Brosnan), Theofanopoulos (76. Lopez), Lemiško (67. Koscelník)
FC Spartak Trnava – AS Trenčín 1:0 (0:0)
Gól: 57. Chorcheli. ŽK: Begala - Katič. Rozhodovali: Sučka – Hrebeňár, Cisko, 2137 divákov.
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Nwadike, Carrión (90.+3 Fabiš) – Moiscrapišvili (90.+2 Ujlaky), Laušič (46. Chorcheli) – Kudlička, Begala, Trello (68. Mehmeti) – Wildeboer (46. Bukovský)
Trenčín: Katič – Jovanovič (54. Paur), Skovajsa, Bessile, Holp (80. Nadareišvili) – Hájovský – Jepihhin (78. Kasana), Gonzalez, Poom (54. Ansah), Sanusi – Mikulaj
tabuľka po 16. kole:
1. DAC Dunajská Streda 16 13 3 0 46:10 42
2. Slovan Bratislava 16 10 4 2 36:15 34
3. MŠK Žilina 16 10 4 2 42:27 34
4. FC Spartak Trnava 16 9 4 3 30:18 31
5. Podbrezová 16 6 4 6 26:27 22
6. FC Košice 16 4 7 5 33:30 19
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7. Banská Bystrica 16 5 2 9 15:29 17
8. Michalovce 16 4 3 9 12:26 15
9. Komárno 16 2 7 7 13:23 13
10. Skalica 16 2 6 8 16:29 12
11. Ružomberok 16 3 3 10 13:31 12
12. Trenčín 16 2 5 9 16:33 11