Slovan angažoval útočníka Rodriguesa, Kmotrík ml.: Tešíme sa

Bratislava 2. februára (TASR) - Káder futbalového Slovana Bratislava posilní luxemburský reprezentant Gerson Rodrigues. Slovenský majster sa s 28-ročným útočníkom dohodol na ročnom hosťovaní, zmluva obsahuje aj výkupnú klauzulu.



Rodrigues v minulosti pôsobil v Šeriffe Tiraspoľ, s ktorým získal majstrovský titul. Neskôr obliekal dres japonského Jubilo Iwata a v roku 2019 zamieril do Dynama Kyjev. S tímom vybojoval v sezóne 2020/2021 ligový titul aj Ukrajinský pohár. Luxemburčan pôsobil aj vo francúzskom Troyes, saudskoarabskom Al-Wehda a naposledy v tureckom Sivasspore. V Slovane má nahradiť Srba Aleksandara Čavriča, ktorý po osemročnom angažmáne odišiel do Japonska.



"Tešíme sa, že Gerson Rodrigues si oblečie belasý dres. Veríme, že bude kvalitatívne adekvátnou náhradou za Aleksandara Čavriča. Je fakt, že v poslednom období nemal na klubovej úrovni takú hernú prax, no sme presvedčení o jeho nespornom potenciáli i kvalite. Ukazuje ju v reprezentácii, čo sme videli aj na Slovensku. Verím, že naša spolupráca bude úspešná," uviedol generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. pre klubový web.