Slovan je po jeseni na čele so sedembodovým náskokom pred Žilinou

tabuľka Niké ligy po jesennej časti:



1. Slovan 18 14 3 1 45:15 45



2. Žilina 18 12 2 4 37:23 38



3. Trnava 18 11 3 4 28:17 36



4. B. Bystrica 18 8 5 5 34:26 29



5. Dun. Streda 18 8 5 5 27:19 29



6. Trenčín 18 8 5 5 26:19 26



7. Podbrezová 18 9 2 7 37:31 29



8. Ružomberok 18 5 7 6 20:28 22



9. Skalica 18 6 3 9 17:21 21



10. FC Košice 18 3 3 12 15:39 12



11. Michalovce 18 0 6 12 13:37 6



12. Zlaté Moravce 18 0 4 14 10:34 4







program 19. kola (10. februára 2024):



Žilina - Slovan



Zlaté Moravce - Banská Bystrica



Dunajská Streda - Skalica



Trenčín - Košice



Podbrezová - Michalovce



Ružomberok - Trnava



Bratislava 17. decembra (TASR) - Po jesennej časti futbalovej Niké ligy figuruje na čele tabuľky bratislavský Slovan. Obhajca titulu má sedembodový náskok pred MŠK Žilina, 9 bodov nastráca tretí Spartak Trnava.Slovan uzavrel jesennú časť v nedeľu zápasom proti Dunajskej Strede (2:1). Do prvej šestky sa v sobotu prvým víťazstvom od 30. septembra posunul AS Trenčín, ktorý odsunul mimo prvú šestku Podbrezovú. Ani jedno víťazstvo nedosiahli hráči Zlatých Moraviec a Michaloviec. Mužstvo z východu Slovenska nazbieralo šesť bodov za remízy, ViOn je posledný so štyrmi a na jar oba tímy čakajú náročné záchranárske práce.Jarná časť FL odštartuje v druhý februárový víkend (10.2.) zápasmi 19. kola, na programe je aj šláger Žilina - Slovan. Po skončení základnej časti, ktorá má 22 kôl, sa súťaž rozdelí na dve skupiny - nadstavbovú o titul (1.-6. miesto), tímy na 7.-12. mieste budú bojovať v skupine o udržanie sa.