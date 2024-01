Slovan podpísal 3,5 ročný kontrakt s odchovancom Mišovičom

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenský futbalista Martin Mišovič podpísal 3,5 ročný kontrakt s ŠK Slovan Bratislava. Pre devätnásťročného odchovanca bratislavského klubu je to prvá profesionálna zmluva v kariére.



"Martin Mišovič je talentovaný krídelník, ktorý vyšiel z našej akadémie. Tešíme sa, že sme s ďalším naším odchovancom podpísali profesionálny kontrakt. Verím, že tento rok bude pre Martina i ostatných mladých hráčov v akadémii motivácia pre ďalšie napredovanie," povedal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. pre klubový web.



Mišovič prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami Slovana. V roku 2022 bol členom domáceho tímu na ME do 19 rokov. "Slovan je môj najobľúbenejší slovenský klub, veľmi dlho som chcel nosiť belasý dres. Viem, že k tomu, čo túžim dosiahnuť, vedie ešte dlhá cesta. Verím však, že toto je prvý krok a jej začiatok. Podpísať zmluvu so Slovanom je úžasný pocit. Budem na sebe ďalej tvrdo pracovať a zlepšovať sa. Je predo mnou ešte veľa práce, no teším sa na ňu a prvú zmluvu beriem ako tú najlepšiu motiváciu," vyhlásil Mišovič.