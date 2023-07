Slovan rozviazal zmluvu s brankárom Chovanom

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adrián Chovan nebude pokračovať v Slovane Bratislava. Obe strany sa dohodli na rozviazaní kontraktu, ktorý mal platiť do konca nasledujúcej sezóny.



Dvadsaťsedemročný brankár prišiel do Bratislavy v lete 2021. Za Slovan odchytal celkom 79 súťažných zápasov, z toho 39 v lige, 29 v európskych pohároch a 11 v domácom pohári. V 27 prípadoch si udržal čisté konto. Chovan bol súčasťou mužstva, ktoré získalo dva majstrovské tituly (2021/22, 2022/23) a dvakrát hralo skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy UEFA, z toho raz aj jarnú vyraďovaciu fázu. V skupinovej fáze EKL a v jej vyraďovacej časti si Chovan pripísal 14 štartov.



"Adriánovi Chovanovi ďakujeme za všetko, čo pre Slovan odviedol, a želáme všetko dobré v ďalšej kariére i osobnom živote," uviedol klub na oficiálnej stránke.



Slovan počas leta angažoval kanadského reprezentačného brankára Milana Borjana, ktorý prišiel na hosťovanie do konca sezóny z FK Crvena zvezda Belehrad.