Nedela 3. máj 2026
Slovan získal ôsmy titul za sebou, Komárno s dôležitou výhrou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V skupine o udržanie sa si dôležité tri body pripísalo Komárno, ktoré zdolalo gólom v nadstavenom čase Trenčín 2:1 a pred posledným Prešovom má dvojbodový náskok.

Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy zaistili majstrovský titul v sezóne 2025/2026, keď zdolali druhú Dunajskú Stredu 1:0 a na čele tabuľky majú tri kolá pred koncom nedosiahnuteľný desaťbodový náskok. Pre Slovan išlo o ôsmy titul za sebou.

Náskok Dunajskej Stredy na druhom mieste je už len dvojbodový, keďže Trnava zvíťazila v nedeľňajšom zápase v skupine o titul na pôde Podbrezovej 3:0.

V skupine o udržanie sa si dôležité tri body pripísalo Komárno, ktoré zdolalo gólom v nadstavenom čase Trenčín 2:1 a pred posledným Prešovom má dvojbodový náskok. Tatran však taktiež bodoval, no z Ružomberka si odnášal len bod po remíze 1:1.

V utorok 5. mája sú na programe záverečné dve stretnutia 8. kola. V skupine o titul Žilina privíta Michalovce, v skupine o udržanie sa desiata Skalica bude hostiť siedme Košice.



Niké liga - 8. kolo nadstavbovej časti:

skupina o titul:

ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Gól: 79 Barseghjan. Rozhodovali: Ziemba - Poláček, Bednár, ŽK: Kapanadze, Gagua, ČK: 61. Ouro (DAC), 11.210 divákov.

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim (55. Zuberu), Pokorný - Gajdoš (86. Ignatenko) - Barseghjan (86. Mak), Griger (75. Yirajang), Jankovič (75. Weiss ml.)

DAC: Popovič - Kapanadze (85. Kmeť), Kačaraba, Nemanič, Mendez (85. Sylla) - Bationo, Blažek - Ouro - Gueye (62. Tuboly), Gagua (73. Kukovec), Diongue (73. Modesto)



FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:3 (0:2)

Góly: 12. Jureškin, 38. Azango, 60. Khorkeli. Rozhodovali: Dohál – Čajka, Jánošík. ŽK: Paraj, Silagadze, Mielke, Khiminets – Sabo, Laušić, Kratochvíl, 627 divákov

Podbrezová: Jurička – Paraj, Lampreht, Mielke – Kováčik, Štefánik (63. Š. Faško), Palumets (46. Chyla), Sanusi – Galčík (73. Khiminets), Šiler (63. Mrvaljevič), Silagadze (46. Hakobjan)

Trnava: Vantruba – Koštrna (84. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušić (79. Procházka), Kratochvíl – Azango (71. Metsoko), Khorkheli (84. M. Ďuriš), Gong – Kudlička (79. Škrbo)



MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce utorok, 5. mája 18.00 hod.



skupina o udržanie sa:

MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1 (1:0)

Góly: 29. Král – 63. Medveděv. Rozhodovali: Kišš – Roszbeck, Vitko, ŽK: Hladík – Begala, Bernát, ČK: 85. Tatolna (Prešov), 1551 divákov.

Ružomberok: Húska – Král, Köstl, Mojžiš – Luterán, Murgaš, Múdry (89. Chobot), Selecký (73. Mašek) – Bačík (81. Jevoš), Chrien (73. Kelemen), Hladík

Prešov: Bajza – Taraduda, Menich, Bondarenko (46. Simon) – Medveděv, Souček (88. Revenco), Begala, Sipľak (73. Sagna) – Masaryk (46. Bernát), Barbosa (73. Tatolna), Regáli



AS Trenčín - KFC Komárno 1:2 (0:0)

Góly: 90 Doesburg - 60. Kiss, 90+3. Ganbayar. Rozhodovali: Ruc – Juhos, Vorel, ŽK: Šimko, Mustafič, Dlubáč. 909 divákov.

AS Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf (83. Doesburg), Brandis – Poom, Hájovský (71. Baždarič), Mikulaj - Soares, David, Mathurin (66. Kam)

KFC Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Špiriak, Palán (49. Rudzan) – Bayemi, Ožvolda, Kiss (63. Gamboš), Žák, Ganbayar - Boďa (63. Mustafič).



MFK Skalica - FC Košice utorok, 5. mája 18.00 hod.




tabuľka

skupina o titul:

1. Slovan 30 20 5 5 60:34 65*

2. D. Streda 30 16 7 7 51:32 55

3. Trnava 30 16 5 9 50:34 53

4. Žilina 29 14 7 8 56:36 49

5. Podbrezová 30 12 3 15 52:49 39

6. Michalovce 29 11 5 13 38:48 38

/* istota majstrovského titulu v Niké lige/



skupina o udržanie sa:

7. Košice 29 12 4 13 48:48 40

8. Trenčín 30 12 3 15 28:47 39

9. Ružomberok 30 7 11 12 30:46 32

10. Skalica 29 7 8 14 30:41 29

-------------------------------------

11. Komárno 30 7 8 15 32:44 29

-------------------------------------

12. Prešov 30 5 12 13 26:42 27
