Slovan je stále na čele, súhrn výsledkov zo zápasov

Niké liga, 6. kolo - sumáre:



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0:5 (0:2)



Góly: 82. a 90.+3 Sauer, 32. Kaprálik, 41. Hranica, 58. Ďuriš. Rozhodovali: Kráľovič - Bednár, Zemko, ŽK: Weiss, 8119 divákov.



Slovan: Trnovský – Medveděv (46. Blackman), Kašia, Bajrič, Vojtko (68. Strelec) – Barseghjan, Mustafič (68. Weiss), Savvidis, Marcelli (46. Tolič) – Metsoko, Mak (68. Wimmer)



Žilina: Belko – Minárik, Hubočan (81. Stojčevski), Ndjeungoue – Hranica (64. Pališčák), Gidi, Káčer (81. Sauer), Bari – Kaprálik, Bile (64. Alijagič), Iľko (40. Ďuriš)







FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 2:2 (2:1)



Góly: 9. Kratochvíl, 22. Mikovič - 44. Hladík, 62. Chrien (z 11 m), ŽK: Ďuriš - Hladík, Domonkos, rozhodovali: Gemzický – Vass, Bobko, 3666 divákov.



Spartak: Frelih – Holík, Sabo, Kubista, Mikovič – Zeljkovič – Daniel (76. Pich), Paur (76. Ofori), Kratochvíl, Azango – Ďuriš.



Ružomberok: Frühwald – Gabriel, Malý, Selecký – Gomola, Lavrinčík, Múdry (75. Luterán), Madleňák (57. Chobot) – Hladík, Kelemen (75. Domonkos), Chrien (90. Jackuliak)







FK Železiarne Podbrezová - MFK Dukla Banská Bystrica 1:1 (0:1)



Góly: 65. Sanusi – 30. Malec. Rozhodovali: Glova – Hancko, Kmec, ŽK: Ďatko – Mensah, Willwéber, 1967 divákov.



Podbrezová: A. Danko – Koštrna, Oravec, Mielke – Chyla – Sanusi, Talakov (46. Ďatko), Štefánik (86. Smékal), Grešák (73. A. Slávik) – Galčík (86. Deml), Yirajang (60. Juritka)



Banská Bystrica: Rehák – Mensah (90+2 Považanec), Godál, Willwéber (76. Klimpl) – Pišoja, Richtárech, Hlinka, Záhumenský – Slebodník (76. Šikula), Malec (76. Veselovský), Rymarenko (89. Brenkus)







KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (0:1)



Góly: 90. Šmehyl (11 m) - 31. Arevalo Acosta, 73. Kyziridis, 90.+5 Marcin (11 m). Rozhodcovia: Marhefka – Hrmo, Čajka, ŽK: Sliacky - Arevalo Acosta, Bahi, Danko, 490 divákov.



Komárno: Trefil - Diviš (46. Voleský), Špiriak, Pillár, Rudzan (76. Sliacky) - Ganbajar (76. Sluka), Špyrka, Ozvolda, Bayemi (84. Tóth) - Šmehyl, Sylvestr (46. Tamas)



Michalovce: Lukáč (46. Sahinovič) - Šimko, Dzocenidze, Taraduda, Bahi - Zubairu (71. Bednár), Šimamura (84. Musák) - Marcin, Danko, Adekunle (71. Kyziridis) - Arevalo Acosta (71. Žofčák)







MFK Skalica - FC Košice 0:0



Rozhodcovia: Kružliak – Pozor, Štofik, ŽK: Mášik, Dani Alves, Kopas - Innocenti, Fabiš, Gallovič



Skalica: Junas - Krčík, Hradecký, Podhorin, Černek - Mášik (82. Kopas), Nagy - Leginus (71. Emmanuel), Dani Alves (83. Vlasko), Morong - Fábry (82. Jibril)



Košice: Šípoš - Jakubko, Kružliak, Innocenti - Fabiš, Gallovič (90.+5 Takáč), Zsigmund, Bokros (57. Magda) - Faško (77. Varga) - Medved, Niarchos (77. Miljanič)



tabuľka po 6. kole:



1. Slovan Bratislava 5 4 0 1 9:7 12



2. Žilina 5 3 2 0 12:2 11



3. Dunajská Streda 4 2 1 1 7:3 7



4. Trnava 5 1 4 0 4:3 7



5. Banská Bystrica 6 1 4 1 6:7 7



6. Ružomberok 4 1 3 0 6:5 6



7. Michalovce 6 1 3 2 6:9 6



8. Podbrezová 5 1 2 2 8:6 5



9. Košice 6 1 2 3 6:7 5



10. Trenčín 5 1 2 2 5:7 5



11. Komárno 4 1 0 3 3:9 3



12. Skalica 5 0 3 2 3:10 3

Bratislava 1. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Niké ligy. Mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. v nedeľuna Tehelnom poli a s MŠK Žilina prehrali vysoko 0:5.po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov šetrili hráčov, zo stredajšieho zápasu s Midtjyllandom bola v základe iba trojica legionárov Guram Kašia, Kenan Bajrič a Tigran Barseghjan. Slovan inkasoval dvakrát v úvodnom dejstve, keď najskôr v 32. minúte otvoril svoj strelecký účet Adrián Kaprálik a o deväť minút neskôr sa premiérovo v najvyššej slovenskej súťaži presadil 19-ročný obranca Timotej Hranica. Slovanu nepomohli ani čerstvé sily z lavičky a skóre hrozivo narastalo. Pred uplynutím hodiny hry zvýšil na rozdiel troch gólov Dávid Ďuriš a v závere pridal dva presné zásahy striedajúci Mário Sauer.Už štvrtú remízu v sezóne zaznamenal Spartak Trnava. Všetky predošlé deľby bodov prišli po výsledku 0:0, tentoraz Trnavčania remizovali s Ružomberkom 2:2. Mužstvo kouča Michala Gašparíka síce viedlo 2:0 už v 22. minúte zásluhou Miloša Kratochvíla a Martina Mikoviča, no Liptáci ešte do prestávky znížili. Presadil sa Jan Hladík a po hodine hry premenil pokutový kop ružomberský kapitán Martin Chrien.