Futbal-NL: Smékalovi vyšlo derby

Banská Bystrica 8. decembra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice podľahli v predposlednom kole jesennej časti Niké ligy na domácom ihrisku v derby Podbrezovej 0:2 a dovolili súperovi v tabuľke odskočiť už na rozdiel štyroch bodov. Neustrážili totiž českého útočníka Daniela Smékala, ktorý si gólom na 0:1 a finálnou prihrávkou na 0:2 dal ten najkrajší darček k nedeľným 23 narodeninám.



Zakončovateľ Železiarov mal po zápase pochopiteľne pozitívne emócie: "Pri mojom góle tam konečne prišiel center, že sme netrafili prvého hráča, takže si ma to mohlo nájsť. Vedel som, že Samo Štefánik bude centrovať a videl som, že protihráč si ma drží. Chcel som si dať od neho ten jeden krok, aby ma úplne nemal na kontakt. Potom to už bolo iba o tom, že ho preskočím a gól dám. Čo sa aj podarilo. Pri druhom našom góle som bol už naštvaný, že nám ho zrušia, neviem aký ofsajd tam mával, ale bystrický obranca tam našťastie zostal na čiare za gólmanom, takže ofsajd nebol a super, že sme to využili. Z hľadiska mojej osobnej štatistiky to bol asi môj najúspešnejší zápas. Mal som výkonnostne aj lepší, ale nebodoval som takto gólom a prihrávkou." K duelu ešte poznamenal: "Hrali sme to, čo sme chceli. Občas sme sa uvoľňovali, mali sme tam tie priestory, akurát nám chýbala finálna fáza, ale myslím si, že zápas sme odohrali dobre."



Ihrisko na banskobystrických Štiavničkách bolo dobre pripravené, odhrnuté od snehu a na teréne sa dalo aj kombinovať. Nik sa nezranil. "Čo sa týka terénu, na to, že hráme v decembri, tak bol výborný. Úplne skvelé ihrisko. Behalo sa mi na ňom dobre. My v Podbrezovej nemáme ihrisko v najlepšom stave, takže sme boli radi, že na tomto ihrisku sa dalo zakombinovať a hrať futbal," pochválil Smékal terén v mrazivom počasí.



Opačné pocity prežívali Banskobystričania. Boli sklamaní, že inkasovali po chybách a nevypracovali sa ani jednu vyloženú šancu. "Keď to zrátam na šance, tak sme prehrali zaslúžene, pretože my sme si v podstate nejakú šancu ani nevytvorili. Pred zápasom sme si vraveli niečo a cez polčas sme si povedali, že sme prežili neuznaný gól pre tesný ofsajd súpera, že musíme viac zabrať. Ale čo vám poviem. Prvý inkasovaný gól, moja chyba. Druhý inkasovaný gól, zase po našej individuálnej chybe, takže spravili sme viac chýb ako súper a ten zaslúžene vyhral. Neviem, prečo sme si nevytvorili proti Podbrezovej šance. Keď si vieme s Trenčínom vytvoriť desať gólových šancí a dnes ani jednu, tak sa musíme nad tým zamyslieť a niečo pre to viac spraviť," pomenoval hlavné príčiny prehry kapitán a stopér Banskej Bystrice Ľubomír Willwéber. K vývoju v tabuľke, keď sa jeho tímu stráca umiestnenie v hornej šestke, dodal: "Musíme sa zamyslieť a pridať, pretože takto tú prvú šestku nedosiahneme."