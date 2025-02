VIDEO: Spartak sa snaží udržať Oforiho, v hre je ešte príchod útočníka

Súpiska Spartaka pre jarnú časť



Brankári: Frelih, Rusov, Vasiľ, Vantruba



Obrancovia: Štetina, Jureškin, Holík, Ujlaky, Šulek, Mikovič, Twardzik, Bolaji



Stredopoliari: Procházka, Pich, Corryn, Azango, Kratochvíl, Trello, P. Karhan, Bukovský, Daniel, Kubista, Bukata, Sabo, Zeljkovič, Ofori



Útočníci: Paur, Ďuriš



Príchody: Badolo (Sheriff Tiraspol)



Odchody: Ahl (Prešov)







Prípravné zápasy:



Spartak – Zlín 2:1



Bohemians – Spartak 2:0



Botev Plovdiv – Spartak 1:2



Spartak – Líšeň 2:0



Trnava 5. februára (TASR) - Zimná posila trnavského Spartaka Cédric Badolo nenastúpi do sobotného ligového zápasu v Banskej Bystrici. Ako na stredajšej tlačovej konferencii klubu pred štartom jarnej časti Niké ligy povedal tréner Spartaka Michal Gašparík, reprezentant Burkiny Faso sa pripojí k tímu až na budúci týždeň, keď si vybaví papiere potrebné k pobytu na Slovensku.povedal Gašparík. Trnava v zime predĺžila zmluvu s krídelníkmi Philipom Azangom a Róbertom Pichom. Momentálne prebiehajú debaty o novom kontrakte aj s Kelvinom Oforim.pokračoval trnavský kouč.Spartakovci by radi získali ešte aj hrotového útočníka. Gašparík zatiaľ nedokáže odhadnúť, či sa tak stane ešte v tomto prestupovom období, alebo až v lete.Michal Gašparík aj kapitán Spartaka Martin Mikovič si pochvaľovali podmienky sústredenia v Turecku.povedal tréner Spartaka. Podľa jeho slov budú na sobotný štart jarnej časti Niké ligy v Banskej Bystrici pripravení aj Libor Holík, Filip Twardzik, Miloš Kratochvíl, ktorí pre rôzne zdravotné problémy nezasiahli do generálky na ligu s Líšňou. Fit je tiež Roko Jureškin, ktorý duel nedohral pre šrám zo súboja.povedal Martin Mikovič.Jarná súťažná premiéra čaká na Trnavčanov v sobotu 8. februára o 15:30 v Banskej Bystrici, ktorú v zime prebral nový tréner Martin Poljovka.dodal Gašparík.V lete budú na Slovensku majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov, v Trnave veria, že aj s účasťou spartakovca Mareka Ujlakyho. Mladý stopér má šancu dostať sa do nominácie trénera Jaroslava Kentoša na šampionát.povedal Gašparík. Na margo ďalších mladých hráčov v tíme dodal:dodal lodivod Spartaka.