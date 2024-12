Štartuje projekt Niké liga pomáha, za každý strelený gól 1200 eur

Bratislava 5. decembra (TASR) – Únia ligových klubov (ÚLK), riadiaca organizácia futbalovej Niké ligy, predstavila na tlačovej konferencii svoj nový projekt "Niké liga pomáha". Jeho prostredníctvom chce najvyššia futbalová súťaž pomôcť rôznym jednotlivcom i organizáciám.



"Máme spoločenskú zodpovednosť, aby sme sa zamysleli nad tým, akým spôsobom prepojiť šport a pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa nemôžu koníčku, ktorým je futbal, plnohodnotne venovať. Niké liga pokrýva skoro celé územie našej republiky a spomínaný projekt sa bude realizovať v štyroch tematických kolách na všetkých štadiónoch do konca sezóny 2024/25,“ informoval prezident ÚLK Ivan Kozák s tým, že každé tematické kolo bude mať svoj špecifický názov – Skóruj, Chytaj, Hraj a Behaj. "Tieto činnosti, ktoré sa vyskytujú na futbalových štadiónoch, budú finančne ohodnotené," vysvetlil Kozák. Za každý gól, chytenú strelu, úspešnú prihrávku či odbehnutý kilometer teda pôjdu peniaze pre konkrétnu neziskovú organizáciu.



Projekt "Niké liga pomáha" štartuje symbolicky počas adventu a prvé tematické kolo – Skóruj sa uskutoční 14. a 15. decembra. Ide o 18. kolo základnej časti Niké ligy a zároveň posledné jesenné ligové kolo v aktuálnej sezóne. "Jedným z našich cieľov je, aby sme spoločne s futbalovými klubmi pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Rozhodli sme sa našu spoločnú aktivitu rozšíriť a zapojiť čo najviac ľudí do pomoci tým, ktorí to potrebujú. Aby do tejto pomoci bolo zapojené celé spektrum ľudí, ktorí pôsobia vo futbale. Konkrétne v prvom tematickom kole Skóruj! za každý gól dostane Občianske združenie Klub detskej nádeje sumu 1200 eur,“ uviedol generálny riaditeľ Niké Roman Berger a Eva Gažová zo spomínaného klubu pridala: "Za získané peniaze v lete zorganizujeme tábory pre deti, ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.“



ÚLK a Niké pri tematickom kole Skóruj! (14. a 15. decembra) pripravujú ďalšiu novinku. "Hráči, ktorí budú s detským sprievodom vchádzať na ihrisko, odovzdajú týmto deťom darčeky. Darčeky budú môcť venovať aj diváci na k tomu určenom mieste a odovzdáme ich potom pacientom v nemocniciach,“ informoval Kozák.



Termíny tematických kôl sú Skóruj! (14. decembra), Chytaj! (8. marca), Hraj! (2. apríla) a Behaj! (10. mája).