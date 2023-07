Trenčania sa chcú vrátiť späť na pozície z minulých rokov

Káder AS Trenčín:



brankári: Alex Húdok, Michal Kukučka, Matúš Sláviček, Josimar Dias Vozinha



obrancovia: Samuel Bagín, Strahinja Kerkez, Samuel Kozlovský, Kelvin Pires, Lukáš Skovajsa, Lazar Stojsavljevič, Roman Šebeň



stredopoliari: Damián Bariš, Taras Bondarenko, Dabney dos Santos, Artur Gajdoš, Dominik Hollý, Rahim Ibrahim, Matúš Kmeť



útočníci: Lucas Demitra, Chinonso Emeka, Adam Gaži, Njegoš Kupusovič, Lukáš Mikulaj, Eynel Soares, Jude Sunday







hlavný tréner: Ilija Stolica, asistent trénera: Goran Sretenovič, tréner brankárov: Miljan Vesič, kondičný tréner: Duško Korač







prípravné zápasy AS Trenčín:



MŠK Púchov - Trenčín 1:1



FK Pohronie - Trenčín 1:1



SK Sigma Olomouc - Trenčín 2:1



Omonoia FC - Trenčín 1:1



Karmiotissa FC - Trenčín 0:4



ŠTK 1914 Šamorín - Trenčín 3:4

Trenčín 27. júla (TASR) - Otvorenie novej tribúny a návrat medzi najlepšie slovenské kluby. Práve to sú ciele futbalového klubu AS Trenčín pred začiatkom nového ročníka 2023/2024 Niké ligy. Dvojnásobný slovenský majster ho otvorí v nedeľu 30. júla na ihrisku FC Spartak Trnava.povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček pre oficiálnu webstránku klubu.Trenčania odohrali v príprave šesť zápasov a prehrali len v jednom. Nestačili na českého prvoligistu SK Sigma Olomouc 1:2. Novým trénerom sa stal Srb Ilija Stolica, ktorý nahradil na lavičke Františka Straku. Ten pomohol mužstvu v predchádzajúcej sezóne vyhnúť sa baráži o udržanie v najvyššej súťaži.Kouč uviedol, že v tíme vidieť každodenný progres:Tím posilnil ukrajinský obranca Taras Bondarenko, tridsaťročný stopér podpísal zmluvu na nasledujúce dve sezóny. Do mužstva sa vrátil obranca Lukáš Skovajsa a po ôsmich rokoch aj Damián Bariš. Práve 28-ročný stredopoliar sa stal aj novým kapitánom mužstva. Verí, že mladý tím má pred sebou budúcnosť: