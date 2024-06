VIDEO: Trenčín začal prípravu na novú sezónu

Káder AS Trenčín na štarte letnej prípravy (zdroj: astrencin.sk):



Brankári: Matúš Sláviček, Alex Húdok (U19)



Obrancovia: Samuel Bagín (individuálny plán, rekonvalescencia zranenia), Taras Bondarenko, Nikolas Brandis (U19), Jakub Holúbek, Matúš Kmeť (pripojí sa v pondelok, dovolenka pre povinnosti v reprezentácií SR), Samuel Kozlovský, Hugo Pávek (U19), Daniel Prekop, Lukáš Skovajsa, Lazar Stojsavljevič



Stredopoliari: Damián Bariš, Samir Ben Sallam, Armin Djerlek, Adrián Fiala (U19), Artur Gajdoš (pripojí sa v pondelok, dovolenka pre povinnosti v reprezentácií SR), Tadeáš Hájovský, Rahim Ibrahim (pripojí sa v piatok)



Útočníci: Bright Donkor, Chinonso Emeka, Hilary Gong (pripojí sa v pondelok), Lazar Mijovič, Lukáš Mikulaj, Luboš Praženka (návrat z hosťovania), Jude Sunday, Emmanuel Uchegbu

Program prípravných zápasov AS:



29. júna: MŠK Púchov – AS Trenčín



3. júla: SK Sigma Olomouc – AS Trenčín



10. júla: FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín (štadión Bánovce nad Bebravou)



14. júla: FC Bohemians 1905 – AS Trenčín (sústredenie v Prahe)



18. júla: v štádiu riešenia (sústredenie v Linzi)



19. júla: FC Újpest – AS Trenčín (sústredenie v Linzi)

Trenčín 20. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartovali vo štvrtok letnú prípravu na novú sezónu Niké ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Iliju Stolicu sa na prvom tréningu hlásilo 23 hráčov. Na zraze chýbali štyria futbalisti.Ako informoval klubový web, Artur Gajdoš a Matúš Kmeť sa majú k tímu pripojiť až v pondelok, keďže pre reprezentačné povinnosti dostali predĺžené dovolenky. V rovnaký deň sa do mužstva vráti Hilary Gong. Rahim Ibrahim sa do tréningového procesu zapojí v piatok.Samuel Bagín má zatiaľ individuálny plán, nakoľko si doliečuje zranenie. S mužstvom trénovalo aj kvarteto hráčov z trenčianskej- Nicolas Brandis, Adrián Fiala, Alex Húdok a Hugo Pávek. Z hosťovania v Považskej Bystrici sa vracia odchovanec Ľuboš Praženka.Významnou posilou AS v novej sezóne by mal byť odchovanec trenčianskej akadémie Jakub Holúbek. Tridsaťtriročný univerzál sa rozhodol vrátiť do svojho materského klubu, keď podpísal zmluvu na jeden rok s opciou.uviedol Stolica pre klubovú televíziu.V prípravnom období čaká hráčov AS šesť zápasov. Všetky stretnutia odohrajú mimo svojho domáceho štadióna. Súčasťou bude i sústredenie v Česku a Rakúsku. Prvý zápas letnej prípravy odohrajú Trenčania v sobotu 29. júna na ihrisku druholigového MŠK Púchov. Generálku na Niké ligu absolvujú v rakúskom Linzi, kde si zmerajú sily s maďarským FC Ujpést.