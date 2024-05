Tréner Xisco Muňoz predĺžil zmluvu s DAC Dunajská Streda

Dunajská Streda 3. mája (TASR) - Tréner Xisco Muňoz bude naďalej viesť futbalistov DAC Dunajská Streda. S účastníkom Niké ligy sa dohodol na novej dvojročnej zmluve a pokračovanie spolupráce obe strany spečatili v piatok podpisom. Jeho pôvodný kontrakt platil do konca prebiehajúcej sezóny.



"Prežívam veľkú radosť. Od prvého dňa cítim, že ľudia v klube presne vedia, čo chcú dosiahnuť. Pri rozhovoroch s majiteľom, vedením a spolupracovníkmi sme na jednej vlnovej dĺžke, čo sa týka ambícií a vášne pre futbal. V živote človeka je dôležité, aby jeho okolie zdieľalo podobné hodnoty a presne to som v Dunajskej Strede našiel," vyhlásil Xisco Muňoz pre klubový web.



Do DAC prišiel v novembri 2023, doteraz sedel na lavičke v 15 ligových a jednom pohárovom stretnutí. Dosiahol v nich bilanciu 6-7-3 pri skóre 19:14. "Prostredie je veľmi žičlivé, poskytuje mne aj celému môjmu štábu maximálnu podporu. Platí to o manažmente, hráčoch aj fanúšikoch, vďaka ním sa tu cítim ako doma. Uplynulých sedem mesiacov bolo o každodennej tvrdej práci a nič iné nás nečaká ani v nadchádzajúcom období, pretože sa potrebujeme zlepšovať, posúvať krok za krokom vpred. Len tak dokážeme naplniť ambície a zapísať sa do histórie klubu," uviedol 43-ročný kormidelník. Nový kontrakt, platný do konca súťažného ročníka 2025/26, podpísal aj jeho asistent Roberto Cuesta Roman.



"V uplynulých týždňoch sme viedli rozhovory s Xiscom o ďalších krokoch pri napredovaní mužstva. Našli sme zhodu v tom, ako ho chceme ďalej rozvíjať z hľadiska nasadenia a intenzity. Mužstvo sa za pochodu menilo, no Xisco ho od svojho príchodu dokázal stabilizovať, čo sa prejavilo v siedmich čistých kontách a len dvoch prehratých ligových zápasoch, a to na Slovane pred zimnou prestávkou a v Trnave na začiatku nadstavby. Máme kvalitnú hráčsku kostru a veríme, že s niekoľkými cielenými letnými príchodmi môžeme byť v nadchádzajúcich sezónach úspešní," povedal výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.