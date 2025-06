Útočné rady Slovana posilnil Kucharevič

Bratislava 17. júna (TASR) - Úradujúci šampión futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava ohlásili ďalšiu letnú posilu, do tímu trénera Vladimíra Weissa prichádza ukrajinský útočník Mikola Kucharevič.



„Belasí“ podpísali s 23-ročným mládežníckym reprezentantom Ukrajiny štvorročnú zmluvu. Kucharevič bol v minulosti kmeňovým hráčom Swansea, ale v uplynulom ročníku hosťoval v škótskom Hibernians. V 28 stretnutiach zaznamenal sedem presných zásahov. „Mikolu Kuchareviča sme sledovali počas jeho pôsobenia v Škótsku, kde hosťoval zo Swansea. Získavame v ňom zaujímavú alternatívu na hrot útoku. Prešiel mládežníckymi reprezentáciami, má skúsenosti z medzinárodného futbalu. Mikola využíva svoj fyzický fond, no zároveň je technicky zdatne vybavený typ útočníka. Môže priniesť zvýšenie konkurencie i rozšírenie možností na hrot útoku k Davidovi Strelcovi, oproti ktorému je typologicky trochu odlišný. Som veľmi rád, že naše rokovania dospeli do úspešného konca, a s Mikolom sme podpísali štvorročný kontrakt,“ citovala oficiálna klubová webstránka generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho.



Kucharevič má vo svojom doterajšom životopise viaceré zastávky, okrem pôsobenia na Britských ostrovoch si zahral vo francúzskom Troyes alebo belgickom Leuvene. „Mám za sebou najlepšiu sezónu vo svojej kariére s tretím miestom v škótskej lige. S radosťou som prijal novú výzvu v Slovane. Viem, že prichádzam do veľkého klubu, videl som jeho zápasy v Lige majstrov. Stihol som si pozrieť Tehelné pole i Bratislavu, štadión i mesto sú krásne. Chcem rozvinúť svoje silné stránky, dávať góly a byť prínosný pre tím. Som nadšený z tejto novej kapitoly a teším sa na to, čo je pred nami,“ uviedol samotný hráč po podpise kontraktu. Pre Slovan ide o tretiu posilu v medzisezónnom období po Kelvinovi Oforim a Petrovi Pokornom.