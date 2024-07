V 1. kole až päť remíz, zvíťazil iba Slovan - SÚHRN

Niké liga, 1. kolo, sumáre:



MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 0:0



Rozhodovali: Očenáš - Vorel, Kuba, ŽK: Černek, Mášik - Volanakis, Marcin, Pačinda, 665 divákov.



Skalica: Junas - Krčík, Hrádecký, Ranko, Černek - Nagy, Kopas (74. Mášik) - Morong (59. Yao), Alves (64. Vlasko), Matejov (59. Gaži) - Fábry (74. Jibril)



Michalovce: Lukáč - Šimko, Taraduda, Volanakis, Žofčák - Bednár (45.+1 Šimamura), Zubairu - Petrík, Acosta (90.+1 Ramos), Adekunle (67. Marcin) - van Kessel (67. Pačinda)







FK Železiarne Podbrezová– MŠK Žilina 0:0 (0:0)



Rozhodovali: Dohál – Bednár, Vitko, ŽK: Mrva, Koštrna, Chyla – Ďuriš. 1467 divákov.



Podbrezová: Danko – Koštrna, Oravec, Mrva – Faško (71. Chyla), Talakov (55. Sanusi), Paraj, Grešák – Juritka (86. Saliman), Smékal (71. Depetris), Yirajang (55. Galčík)



Žilina: Belko – Minárik, Stojčevski, Ndjeungoue – Kopásek (67. Ďatko), Gidi, Sauer (80. Káčer), Javorček – Kaprálik, Bile (67. Kóša), Ďuriš (80. Alijagič)







KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:2)



Góly: 19. Sylvestr - 5. Barseghjan (z 11 m), 42. Marcelli, 80. Mak, 90.+2 Strelec. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Jekkel, ŽK: Diviš, Ganbold - Vojtko, 1915 divákov.



Komárno: Trefil - Diviš, Pillár, Špiriak, Šmehyl (79. Nagy) - Šimko, Ožvolda (65. Németh) - Ganbold, Špyrka (87. Tóth), Sliacky (65. Bayemi) - Sylvestr (87. Voleský)



Slovan: Trnovský - Medveděv, Pauschek (70. Kašia), Voet, Vojtko - Tolič, Szöke, Mustafič (64. Savvidis) – Barseghjan (64. Mak), Isaac (70. Strelec), Marcelli (82. Weiss)







MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica 1:1 (1:0)



Góly: 18. Boďa – 67. Rymarenko. Rozhodovali: Valent – Štrbo, Pacák, ŽK: Lavrinčík – Ľupták, Klimpl, 1329 divákov.



Ružomberok: Frühwald – Domonkos (46. Gomola), Gabroel, Malý, Mojžiš, Tučný – Múdry, Lavrinčík – Gerec (56. Chrien), Boďa (56. Kelemen), Chobot (56. Hladík)



Banská Bystrica: Rehák – Klimpl (71. Hanes), Godál (84. Mensah) , Willwéber - Ľupták (61. Bremkus) – Pišoja, Richtárech, Hlinka, Záhumenský – Rymarenko, Male (71. Veselovský)







FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (1:1)



Góly: 24. Medved, 90.+5 Medved (11 m) - 11. Almási, 57. Herc. Rozhodovali: Marhefka - Pozor, Roszbeck, ŽK: Bajo, Dimun, Yapi (všetci DAC), 4052 divákov



Košice: Šípoš - Fabiš, Gorosito, Krivák, Bokros (70. Magda) - Zsigmund (89. Zsigmund), Kružliak - Gallovič, Takáč (70. Niarchos), Faško - Medved (90.+12 Varga)



Dunajská Streda: Popovic - Yapi, Kačaraba, Brunetti, Mendez (62. Andzouana) - Dimun - Bajo, Bernát (62. Vitalis), Herc (77. Tuboly) - Almási (73. Redzič), Dolček (46. Trusa)







FC Spartak Trnava - AS Trenčín 0:0



Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Ferenc, ŽK: Zeljkovič, Mikovič - Bondarenko, Stojsavljevič, 4413 divákov.



Spartak Trnava: Frelih – Holík, Ujlaky (87. Twardzik), S. Kóša, Mikovič – Procházka (72. M. Ďuriš), Zeljkovič, Bainovič – Azango, Paur, Pich (72. Ahl)



AS Trenčín: Sláviček – Hájovský, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek – Djerlek (46. Skovajsa), Ben Sallam, Gajdoš (80. Donkor) – Uchegbu (68. Praženka), Emeka, Sunday (90.+3 Pavek)



tabuľka po 1. kole:



1. Slovan Bratislava 1 1 0 0 4:1 3



2. Trenčín 1 0 1 0 0:0 1



3. Trnava 1 0 1 0 0:0 1



4. Dunajská Streda 1 0 1 0 2:2 1



5. Michalovce 1 0 1 0 0:0 1



6. Skalica 1 0 1 0 0:0 1



7. Košice 1 0 1 0 2:2 1



8. Banská Bystrica 1 0 1 0 1:1 1



9. Podbrezová 1 0 1 0 0:0 1



10. Ružomberok 1 0 1 0 1:1 1



11. Žilina 1 0 1 0 0:0 1



12. Komárno 1 0 0 1 1:4 0

Bratislava 28. júla (TASR) - Prvé kolo Niké ligy sezóny 2024/2025 prinieslo až päť remíz. Nerozhodným výsledkom sa neskončil iba duel nováčika s majstrom, v ktorom hráči Slovana Bratislava triumfovali v Zlatých Moravciach nad Komárnom 4:1.Kolo rozdelené do troch hracích dňoch odštartovala bezgólová remíza v Skalici. V zápase dvoch geograficky najvzdialenejších súperov si domáci futbalisti podelili body s Michalovcami. Debut v drese hostí absolvoval útočník Erik Pačinda, ktorý prišiel do Michaloviec iba tri dni pred začiatkom novej sezóny.Prvýkrát po takmer desiatich rokoch sa stalo, že nepadol gól ani v zápase Podbrezovej so Žilinou. Tímy odohrali bezgólovú remízu aj 5. novembra 2014, odvtedy padol minimálne jeden gól v ich 28 vzájomných zápasoch. Ligové body si prvýkrát podelili od marca 2017. Tréner Slovana Vladimír Weiss st. podľa očakávania významne pozmenil základnú jedenástku po nedávnom zápase 2. predkola Ligy majstrov v Celje. Na penaltu Barseghjana síce odpovedal bývalý Slovanista Jakub Sylvestr, no favorit napokon presvedčivo triumfoval a nováčika súťaže privítal v Niké lige víťazstvom 4:1. Do streleckej listiny sa zapísal vo svojom prvom zápase v najvyššej slovenskej súťaži aj reprezentant Róbert Mak, ktorý v 80. minúte zvýšil na priebežných 3:1.Hráči Ružomberka si podelili body s Banskou Bystricou, keď doma remizovali 1:1. Pre tímy to bol tretí takýto výsledok z uplynulých štyroch vzájomných zápasov.Nerozhodne sa napokon skončil aj zápas Košíc s Dunajskou Stredou, hoci to dlho vyzeralo na víťazstvo hostí. Tí dvakrát viedli o gól, no domáci útočník Žan Medved v oboch prípadoch vyrovnal. Na konečných 2:2 stanovil z penalty v nadstavenom čase po tom, čo VAR posúdil zákrok na neho ako nedovolený.Hráči Trnavy dosiahli druhý bezgólový výsledok po sebe. Remízou 0:0 si v domácom zápase podelili body s Trenčínom, v týždni si po rovnakom výsledku odniesli bod zo Sarajeva po zápase Európskej konferenčnej ligy.